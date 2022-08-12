“الان نتائج جدارة ١٤٤٤ ” رابط نتائج جدارة الوظائف التعليمية 1444 (رجال ونساء) أسماء المرشحين في الوظائف التعليمية

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عمر شويل - جدة رابط نتائج جدارة الوظائف التعليمية 1444 (رجال ونساء) أسماء المرشحين في الوظائف التعليمية ، وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية ، دعت وزارة التربية والتعليم في البداية المرشحين لشغل (11547) منصبًا تعليميًا للعام الدراسي 1444 هـ. تمت دعوة المرشحين للوصول إلى حساباتهم في نظام “جدارا” الإلكتروني على منصة “مسار” لعرض نتائج الترشيح المبدئي.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإعلان يعد بمثابة تمهيد أولي للاختيار النهائي للمتقدمين بعد استيفاء شروط ومبررات استيفاء شروط شغل الوظائف ، بما في ذلك المقابلة الشخصية والفحص الطبي المعتمد من إدارات التعليم في مقر العمل خلال الفترة من 16-27 / 1/1444 هـ والتي يتم اعلان عن أسماء المرشحين في الوظائف التعليمية.

أسماء المرشحين في الوظائف التعليمية

باستخدام رابط في رسالة بريد إلكتروني ، قم بتسجيل الدخول مباشرة إلى منصة https://masar.sa/ بعد ذلك ، أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق المرئي.

بعد ذلك ، أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق المرئي. ثم اضغط على زر تسجيل الدخول.

ثم اضغط على الزر لمشاهدة مخرجات الواجبات التربوية لعام 1444 هـ.

بعد الانتهاء من هذه المراحل ، سيتم عرض مخرجات المهام التعليمية على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

رابط الاستعلام عن نتائج المرشحين في الوظائف التعليمية السعوديه 1444

قبل أيام قليلة ، أعلنت منصة الجدارة عن الحاجة إلى فرص عمل تعليمية مفتوحة لكل من الرجال والنساء ، وفقًا لنظام العقود الرسمي سردت المنصة أسماء الأفراد الذين تم قبولهم في الوظائف التعليمية 1444 من خلال مسار الكود المرئي أعلنت المملكة العربية السعودية عن 11.547 وظيفة تعليمية.

صلاحية الرخصة المهنية للمعلمين 1444

فترة الخمس سنوات التي تكون فيها الرخصة المهنية للمعلمين سارية كافية يجب على كل مدرس التقدم مرة أخرى للاختبار بمجرد انقضاء هذه الفترة الزمنية من أجل تجديد ترخيصه المهني واستئناف واجبات العمل العادية هناك رسوم مصاحبة لإجراء الاختبار يبلغ مجموعها مائة ريال سعودي.

نظام جدارة

يقدم نظام جدارا التعليمي خدمات مسار مجموعة متنوعة من الخدمات مثل الاستعلام عن نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 1444 ويبلغ عدد المستفيدين المسجلين فيه 2 مليون مستفيد ، كما يقدم خدمات لمن يرغب في شغل وظائف تعليمية إلكترونيًا دون السفر إلى المؤسسات والمراكز التعليمية.

رابط نتائج جدارة الوظائف التعليمية

وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية للعام الدراسي الجديد المقبل في المملكة العربية السعودية ، أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية ، عن فتح باب التوظيف للرجال والنساء في بداية العام الهجري الجديد بموجب نظام تعاقد رسمي الوظيفة هي مدرس ممارس.

نتائج جدارة الوظائف التعليمية من خلال بوابة مسار

الآن وقد وصلنا إلى هذه النقطة ، فلنتحدث عن كيفية معرفة ما إذا كنت مؤهلاً للعمل التعليمي 1444 ، بوابة مسار أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية ، أنه سيتم إرسال رسالة نصية إلى المرشحين للوظائف التعليمية تحتوي على جميع بياناتهم ، بالإضافة إلى تأكيد قبولهم وتاريخ المقابلات الشخصية التي ستجريها وزارة التربية والتعليم السعودية هم من خلال الدخول على هذا الرابط يمكنك العثور على أسماء الذين تم ترشيحهم للقبول في الوظائف التعليمية السعودية 1444.