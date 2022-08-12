نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف اطلع نتيجة المسارات 1444 بالخطوات عبر نظام نور في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف اطلع نتيجة المسارات 1444 من المواضيع الشائعة التي يبحث عنها الكثير من الطلاب والطلبات عبر محركات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وننشر لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني بالخطوات طريقة الاستعلام على نتيجة المسارات 1444 وذلك بعدما قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بالإعلان عن نتائج المسارات الخاصة بالطلاب وهو ما ينتظره الكثير من الطلاب منذ فترة.

كيف اطلع نتيجة المسارات 1444

يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائج تسكين المسارات 1444 بشكل الكتروني وذلك من خلال نظام نور ولكي يتمكن الطالب من الاستعلام لابد ان يكون لدية حساب شخصي عبر نظام نور للاستعلام وامام الطالب مدة بداية من يوم 12 محرم وحتي يوم 19 محرم لاتخاذ القرار المناسب، ويمكن للطالب استعلام نتائج تسكين المسارات 1444 عبر أتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول الي موقع نظام نور الالكتروني عبر متصفح الويب.

قم بتسجيل الدخول الي حسابك الشخصي علي الموقع من خلال كتابة البيانات الشخصية.

سيطلب منك كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق.

بعد كتابة البيانات انقر علي تسجيل دخول.

توجه مباشرة الي خيار تسكين المسارات وقم بالنقر علية.

قم بالاطلاع بعد ذلك علي إرشادات التسكين وانقر علي ايقونة التالي.

ستجد امامك رغبات الطالب قم بالاطلاع عليها أيضا ثم انقر علي التالي.

بعد ذلك ستظهر لك الميول المهنية قم بقرائها والاطلاع عليها وانقر علي ايقونة التالي.

سيظهر لك المعدل الموزون قم بالاطلاع علية وانقر علي خيار التالي ثم قم باختيار المسار العام وانقر علي ايقونة التالي مرة اخري.

بعد ذلك ستظهر لك نتيجة المسارات 1444 مباشرة.

الاستعلام عن نتيجة المسارات نظام نور 1444

نظام نور هو نظام تعليمية وفرته وزارة التربية والتعليم السعودية لكي توفر نظام تعليم الكتروني متكامل وحديث يوفر للطلاب والمعلمين كافة الخدمات المختلفة ويغطي كافة الاحتياجات الخاصة بالطالب والمعلم بشكل الكتروني لكي يسهل علي الجميع انهاء بعض الخدمات والاستعلامات الهامة بشكل الكتروني وذلك ضمن خطة المملكة العربية السعودية لعام 2030 ويضم نظام نور الكثير من الخدمات المختلفة المتعلقة بالطلاب والمعلمين وتسهل عليهم إتمام هذه الخدمات بشكل الكتروني دون الحاجة الي الذهاب الي المؤسسات الحكومية.