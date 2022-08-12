نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الحجز الالكتروني للعمرة من الخارج وطريقة حجز العمرة فى اعتمرنا وتوكلنا haj.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات الحجز الالكتروني للعمرة من الخارج وطريقة حجز العمرة فى اعتمرنا وتوكلنا haj.gov.sa وكيفية اصدار تصريح العمرة من داخل وخارج السعودية ورابط وزارة الحج والعمرة للحصول على تصاريح العمرة 1444 وكذلك أسعار العمرة 2022 كل تلك الأسئلة التي يحتاج الراغبين فى أداء مناسك العمرة الإجابة عليها حتى يتثنى لهم الفوز بشرف تأدية مناسك العمرة وزيارة بيت الله الحرام حيث هناك آلية حجز العمرة من خارج السعودية وتسجيل حجاج الداخل وكذلك هناك ايضا شروط العمرة 2022 وفق موقع وزارة الحج والعمرة ويجب استيفائها قبل الحجز الالكتروني فى العمرة. شروط العمرة 2022 أولا يجب ان يكون الحاج تلقي جرعتين من لقاح فيروس كورونا ويجب ان يكن احد اللقاحات المعتمدة من قبل السعودية.

ثم يجب تقديم شهادة موثقة لتأكيد تلقي الشخص التحصين وتكون معتمدة من قبل الجهات الرسمية فى دولة الشخص.

ايضا يجب ان تتجاوز الفترة بين العمرة والأخرى مدة 15 يوم.

كذلك يشترط الالتزام بالإجراءات الاحترازية من اجل الحفاظ على صحة المعتمرين.

ثم يجب ان يكون السن القانوني لأداء مناسك العمرة 18 عاماً.

ايضا يتم الحصول على تصاريح العمرة الكترونيا من خلال التسجيل في تطبيق توكلنا والتسجيل فى تطبيق اعتمرنا.

كذلك تقوم المملكة بتحديد اعداد المعتمرين القادمين من الخارج وفق الإجراءات الوقائية والضوابط المعتمدة.

ثم يتم التحقق من حالة المعتمر الصحية من قبل وزارة الصحة السعودية قبل طلب تأشيرة العمرة. طريقة حجز العمرة فى اعتمرنا الدخول على تطبيق اعتمرنا على الجوال.

ثم تسجيل الدخول على حساب المستخدم فى اعتمرنا.

وبعد ذلك اختيار طلب تصريح العمرة او الصلاة.

ايضا يجب ادخال البيانات المطلوبة.

ثم تعبئة البيانات المطلوبة.

وبعد ذلك تحديد الموعد المطلوب.

ايضا يجب الضغط على تأكيد الطلب.

ثم الحصول على التصريح. اصدار تصريح العمرة من الخارج عبر تطبيق اعتمرنا أولا الدخول على تطبيق اعتمرنا بعد تحميله على الجوال.

ثم تسجيل رقم التأشيرة.

وبعد ذلك ادخال رقم جواز السفر.

وتحديد الجنسية.

ويجب ان تكون التأشيرة سارية.

ثم تحديد الخدمة المطلوبة واختيار نوع التصريح واليوم والوقت المناسب لأداء العمرة.

بعد ذلك يتم اصدار تصريح العمرة والذي يشترط ان يكون المعتمر متواجد فى المملكة قبل الإصدار ب 6 ساعات.

ايضا التصريح يكون فعال ما لم يثبت إصابة المعتمر بفيروس كورونا كوفيد 19.

مدة التأشيرة للقادمين لأداء العمرة 90 يوما وتتيح حرية التنقل بين جميع مدن المملكة خلال فترة الإقامة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات الحجز الالكتروني للعمرة من الخارج وطريقة حجز العمرة فى اعتمرنا وتوكلنا haj.gov.sa على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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