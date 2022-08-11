نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الحج تعلن خطوات استخراج تصريح العمرة عبر تطبيق اعتمرنا 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت المملكة العربية السعودية عن عودة رحلات العمرة منذ العام الماضي، وذلك لأنها كانت ممنوعة على المواطنين المقيمين خارج المملكة العربية السعودية وداخلها بسبب انتشار فيروس كورونا، وبعد أن تم الإعلان عن عودة رحلات العمرة بدأ الكثير من الأشخاص في التساؤل عن كيفية استخراج تصريح العمرة من تطبيق اعتمرنا، وذلك لأنه يعد من أفضل التطبيقات الموجودة التي يمكنك من خلالها استخراج تصريح العمرة بشكل إلكتروني سهل وسريع، وذلك عن طريق تحميل التطبيق إلى هاتفك المحمول والدخول إليه، وهنا سوف نعرض لكم خطوات استخراج تصريح العمرة عبر تطبيق اعتمرنا لعام 1444.

استخراج تصريح العمرة عبر تطبيق اعتمرنا

هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها استخراج تصريح العمرة، حيث تم إصدار ما يقارب من 23 مليون تصريح عمرة منذ العام الماضي، وذلك للمواطنين الموجودين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها عبر تطبيق اعتمرنا، وخطوات استخراج تصريح العمرة هي:

أولا قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق اعتمرنا ويمكنك تحميله على جوالك من خلال موقع وزارة الحج والعمرة

بعد ذلك قم بالضغط على زر تسجيل وادخل كافة البيانات الخاصة بك المطلوبة داخل الموقع.

ثم يقوم التطبيق بالتحقق من وجود تأشيرة سارية خاصة بك.

بعد ذلك قم بإدخال رمز التحقق عن طريق رقم الهاتف المسجل في البيانات.

ثم ادخل الرمز المرئي.

عليك الضغط على زر إصدار تصريح العمرة، وحدد نوع التصريح.

بعد ذلك قم بتحديد الوقت المناسب وتاريخ استخراج تصريح العمرة.

ضوابط الحصول على تصريح العمرة



هناك بعض الضوابط التي حددها تطبيق اعتمرنا لكي تتمكنوا من استخراج تصريح العمرة بشكل صحيح وهذه الضوابط تتلخص في: