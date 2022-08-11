نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم توثيق العقود الجديدة من خلال شبكة إيجار في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعلن شبكة إيجار فيما يتعلق بشأن رسوم توثيق العقود الجديدة عبر شبكة إيجار غير مستردة، حيث يلزم دفع رسوم توثيق لكل عقد جديد، كما أوضحت أن هذه الرسوم ملزم دفعها من قبل المؤجر، مؤكدة على أهمية الالتزام بتوثيق العقود من قبل الأطراف المشار لهم كلا من (المستأجر والمؤجر)، من أجل تفادي ما قد ينجم عن التأخر في السداد خلال الفترة المحددة من قبل الشبكة.

توثيق العقود الجديدة خلال المدة المحددة

أكدت شبكة إيجار على ضرورة الالتزام بتوثيق العقود خلال المهلة المحددة، موضحة أنه في حال تأخر الأطراف في تسجيل العقود تعود الرسوم إلى المحفظة، وتفقد العقود كذلك أثرها الإداري والقضائي.

قيمة رسوم توثيق العقود الجديدة (العقد السكني)

أعلنت شبكة إيجار عن قيمة رسوم توثيق العقد السكني سواء العقد السكني الجديد أو رسوم تجديد العقد السكني لعقد سكني سابق، والتي تبلغ 125 ريال سعودي فقط، ويلزم بدفع قيمتها الطرف المؤجر، ما لم يتم الاتفاق بينهما على غير ذلك.

قيمة رسوم توثيق العقد التجاري

تبلغ قيمة رسوم توثيق العقد التجاري مبلغ 200 ريال سعودي يتم دفعها عن السنة الأولى، ومبلغ 400 ريال سعودي يتم دفعها على لكل سنة إضافية، وتدفع أيضا من قبل الطرف المؤجر إن لم يتم الاتفاق فيما بينهما على خلاف ذلك.

توثيق العقود إلزامي عبر شبكة إيجار

أوضحت شبكة إيجار أيضا المدة المحددة لدفع رسوم توثيق العقود في حال القيام بإعادة إبرام العقد، وذلك خلال 90 يوم تحسب بعد إبرام العقد مباشرة، ويتم تجديد العقد بشكل تلقائي بعد مرور 60 يوم، على أن يتم توثيق العقد من قبل كلا الطرفين، كما أوضحت أنه في حال رفض أحد الأطراف القيام بتوثيق العقد مع الطرف الآخر، يتم توثيق العقد من خلال الدخول عبر شبكة إيجار، والنقر على الأيقونة الخاصة بتسجيل حالة تعاقدية، على أن يتم توفر اشتراطات التوثيق في موقع إيجار، بعد ذلك يتم ارسال رسالة تحتوى على رقم الطلب لكلا الطرفين، ومن ثم سوف يتم التحقق من خلال شبكة إيجار، وسوف يتم التواصل مع الطرف الممتنع من قبل موقع إيجار، للتحقق ما إذا كان الطرف ممتنع من توثيق العقد وفي هذه الحالة يتم قبول الطلب، أما إن لم يكن ممتنع فسوف يتم رفض الطلب.