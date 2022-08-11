نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الأراضي المجانية للنساء والضمانيين وتفاصيل المساحات في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الأراضي المجانية للنساء أطلقتها وزارة الإسكان السعودية التي تحرص على تقديم العديد من أنواع المشروعات وقد تمثلت مشروعات وزارة الإسكان في تقديم على منح أراضي مجانية بالإضافة إلى الدعم السكني للمتزوجين ممن لم يحصلوا من قبل أي على وحدات سكنية، كما وفرت تمويل بناء ذاتي مدعوم، ويمكن الاطلاع على شروط تسجيل سكني ومن بعدها شروط الدعم السكني للنساء المطلقات أو المتزوجات من خلال المنصة، أو معرفة أبرز شروط الأراضي المجانية للنساء.

شروط الأراضي المجانية للنساء

حددت وزارة الإسكان شروط الأراضي المجانية للنساء وتمثلت في أن تكون السيدة المتقدمة حاملة للجنسية السعودية، أو تعول الأبناء الحاملين للجنسية، وألا يكون السن أقل من 25 سنة عند التقديم، وفي حال الطلاق الرسمي ينبغي مرور عامين على الأقل قبل التقديم على الدعم السكني أو التسجيل في منح الأراضي المجانية من خلال الوزارة.

شروط الأراضي المجانية للنساء المطلقات

كما أن أبرز الشروط للتقديم على الأراضي المجانية أو الدعم السكني الإقامة الدائمة داخل المملكة العربية السعودية، وعدم الاستفادة من أي دعم مُقدم سواء من جهات حكومية أو القطاع الخاص، وإدخال كافة المعلومات وتقديم الأوراق الصحيحة إلى الوزارة بعد إرسال الطلب.

مساحات الأراضي المجانية منصة سكني

أما عن التعرف على مساحة المخططات السكنية أو الأراضي المجانية وزارة الإسكان فتتطلب إجراء زيارة إلى رابط منصة سكني واتباع التالي:

تسجيل دخول منصة سكني الإلكتروني.

بعدها الدخول إلى الأراضي السكنية المجانية.

قراءة الشروط والأحكام واختيار الحجز الآن.

بعد ذلك سيتم عرض كافة المخططات في بيان شامل من خلال الموقع للتسهيل على المستفيدين وتمكينهم من الحصول على قطعة أرض مجانية.

المنتجات السكنية وزارة الإسكان

وهناك أنواع أخرى من الحلول السكنية أو المشروعات الجديدة التي وفرتها وزارة الإسكان بالسعودية تأكيدًا منها على حرصها على تقديم الدعم السكني عبر برنامج سكني الجديد، وللاستعلام والمزيد من التفاصيل يمكن زيارة رابط المنصة والدخول إلى الصفحة الرسمية والانتقال إلى المشاريع أو الحلول السكنية ويمكن أيضًا معرفة أسماء المقبولين في وزارة الإسكان عن طريق قسم المستفيدون الجديد برقم الهوية.