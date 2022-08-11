نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور التسكين خطوات معرفة النتائج 1444 “المسار العام في نظام نور” نتائج المسارات التخصصية 2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد نظام نور من الأنظمة المتاحة من قبل وزارة التعليم بالمملكة العربية السُّعُودية، حيث يكون نظام نور التسكين المسارات التخصصية من أهم الأنظمة التعليمية بالوزارة، ولقد صرحت وزارة التربية والتعليم بالسعودية إنه قد تم الإعلان عن نتائج نظام نور لتسكين الطلاب، التي يمكن الاستعلام عنها بواسطة الرابط الرسمي لموقع نور، وهو إلى ذلك لابد من التأكيد على التقدم مرة أخري بعد الموافقة على طلب التقديم وذلك خلال المدّة من 12 إلى 19 من شهر محرم لعام 1444 وسوف نوضح لكم في هذا المقال طريقة الاستعلام عن نتائج نور.

خطوات معرفة نتائج التسكين بنظام نور

يتساءل العديد من الطلاب عن كيفية معرفة نتائج نظام نور لتسكين الطلاب 1444، وذلك بعد الإعلان عن ظهور النتائج، وسوف نوضح لكم خطوات الاستعلام موضحة في النِّقَاط التالية:

في الخطوة الأولي التي يتوفر من خلالها إرشادات عامة للتسكين التي يفهم من خلالها الطالب المطلوب منه.

ثم في الخطوة الثانية فيقوم الطالب بترتيب الرغبات التي سبق أن قام باختيارها مقدّمًا، أو التأكد من الترتيب الذي يريده.

بعد ذلك الخطوة الثالثة تظهر نتيجة مقياس الميول.

حيث تعد نتيجة مقياس الميول من أهم النتائج التي يتضمنها النظام حيث تمثل ٢٠% من الدرجة الكِلْيَة.

مسار نظام نور العام 1444

وبعد وضحنا لكم في السطور السابقة عن خطوات معرفة النتائج الطلاب 1444، نتابع معكم أهم المعلومات عن المسار العام في نظام نور الذي تم التصريح عنه من قبل وزارة التعليم بالسعودية موضحة كالاتي في النِّقَاط التالية:

في البداية يحتاج المسار العام لنظام نور التأكيد من قبل ولي أمر الطالب.

كذلك أيضًا يحتاج مسارات آخري مثل إدارة الأعمال، الحاسب والهندسة، وتخصص الصحة التأكيد من ولي الأمر.

ولقد أشارت الوزارة إلى أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج النقل وذلك بعد الانتهاء من تأكيد نتائج المسار.

من الجدير بالذكر أنه سوف يتم الإعلان عنها في 19 محرم، ثم بعد ذلك يتم الإعلان عن نتائج النقل.

نتائج المسارات التخصصية 1444

أتاحت الوزارة عدد من الخطوات التي تمكن الطلاب من معرفة نتائج التسكين التخصصية بواسطة الذَّهاب إلى الموقع الرسمي للنظام نور، وهي إلى ذلك قد حددت مدة 7 أيام حتي يستطيعوا الوصول إلى موقفهم الأخير، والنهائي من المسارات.