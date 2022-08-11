دون كفيل وبدون تحويل الراتب 50000 ريال اونلاين وبالتقسيط

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عمر شويل - جدة من بين المزايا المهمة التي يهتم بها كافة العملاء الراغبين في طلب تمويل شخصي هو الحصول على تمويل شخصي لا يتطلب كفيل ولكن من خلال مقالنا اليوم بموقع ثقفني سوف نعرض لكم تمويل شخصي يمتاز بأنه لا يحتاج إلى كفيل وأيضاً لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري عند التقديم كل تلك المزايا متوفرة لدى التمويل الشخصي المصغر لدى شركة إمكان للتمويل.

دون كفيل وبدون تحويل الراتب 50000 لدى شركة إمكان

شركة إمكان للتمويل تقدم التمويل المصغر بمزايا تستوعب احتياجات العملاء المختلفة حيث يتميز هذا التمويل الشخصي المصغر من شركة إمكان بأنه لا يتطلب أى ضمانات عند التقديم وكذلك يتميز بمزايا أخرى وهي

يتميز التمويل المصغر من إمكان بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

كما يتميز التمويل المصغر من شركة إمكان للتمويل أنه لا يتم اشتراط جهة عمل معينه عند التقديم.

يتميز أيضاً التمويل المصغر من إمكان بأنه لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري.

يتميز كذلك القرض المصغر من إمكان بأنه متاح بمبالغ مالية تبدأ من 2000 ريال وربما يصل إلى 50 ألف ريال سعودي.

شروط التمويل الشخصي المصغر لدى شركة إمكان للتمويل

التمويل الشخصي المصغر من شركة إمكان للتمويل تم تصميمه مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية بالسعودية وكذلك لا يحتاج إلى أى ضمانات ولكن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها لدى العميل المتقدم من أجل الحصول على التمويل فوري ومن بين تلك الشروط ما يلي

يشترط أن يكون المتقدم للتمويل المصغر سعودي الجنسية.

كما يشترط أيضاً أن يكون المتقدم لديه مصدر دخل شهري لا يقل عن 4000 ريال سعودي.

كذلك حددت شركة إمكان أن يكون سن المتقدم للتمويل المصغر يبدأ من 25 عام ولا يتعدى 60 عام.

أيضاً حددت شركة إمكان أن يكون لدى المتقدم سجل ائتماني جيد.

طريقة طلب التمويل المصغر لدى شركة إمكان

ليس هناك أى وقت من أجل الحصول على التمويل الشخصي المصغر لدى شركة إمكان فكل ما على العميل المتقدم هو تحميل تطبيق شركة إمكان للتمويل على الهاتف الخاص بالعميل ثم التسجيل بالتطبيق وإدخال البيانات المطلوبة لطلب التمويل وبعد الموافقة السريعة يتم التحكم في مبلغ التمويل إلكترونياً وكذلك التوقيع إلكترونياً.