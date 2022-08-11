نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمديد التسجيل في مراكز الرعاية النهارية الأهلية للمستفيدين حسب الاشتراطات المعلنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية عن تمديد مدة التسجيل في مراكز الرعاية النهارية حتى 17 محرم الجاري من العام التأهيلي 1444؛ وذلك لمن تنطبق عليه شروط وضوابط التي تضمنتها لائحة مراكز الرعاية النهارية، وقد مدت مدّة التقديم لكي تشمل مراكز التأهيل أكبر عدد من الأطفال والأشخاص المعاقين الذين هم بحاجة إلى الرعاية، وتقديم يد المساعدة لهم ولأسرهم، ومسعدتهم على رفع المستوى المعيشي، ودمجهم في المجتمع بواسطة التأهيل الشامل نفسيا واجتماعيا، عن طريق الاعتماد على نخبة من أفضل الأخصائيين في هذا المجال، الذين يعتمدون في عملهم على أفضل البرامج العلاجية المتخصصة.

التسجيل في مراكز الرعاية النهارية

وفرت وزارة الموارد البشرية إمكانية التسجيل في مراكز الرعاية النهارية التأهيلية للعام الحالي إلكترونيًا بواسطة بوابة الوزارة، كالتالي:

افتح رابط بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. سجل بيانات الدخول من رَقَم الهُوِيَّة الوطنية وكلمة السر. انتقل إلى الخِدْمَات الإلكترونية، ثم اختر مراكز الرعاية النهارية. اختر خدمة إشعارات أهلية القبول في المراكز النهارية. سجل البيانات المطلوبة، ثم وافق على الشروط والتعهد. تخير الخِدْمَات الإضافية المطلوبة والمواصلات. اضغط على تسجيل في نهاية الخطوات. توفر الوزارة إمكانية متابعة الطلب بواسطة الضغط على أيقونة طلباتي.

شروط مراكز الرعاية النهارية

يحصل المستخدم على الموافقة والقبول عند التسجيل في مراكز الرعاية النهارية للتأهيل الشامل كل من تنطبق عليه الشروط التالية:

أن يكون الشخص ذوي الإعاقة سعودي الجنسية.

يقبل الأطفال من سن عامين حتى 45 عاما.

أو أن يكون من حاملي بطاقات التنقل، ولديه إقامة دائمة داخل المملطة في حالة توفر مقاعد شاغرة.

ألا يكون مصاب بأحد الأمراض المعدية.

أن تكون درجة ذكاء الفرد المعاق 55 أو أقل، وذلك للمصنف شديد الإعاقة الفكرية أو متوسط أو مزدوج الإعاقة.

ألا يكون لدى المعاق اضطرابات نفسية تتسبب في حدوث مخاطر تؤثر عليه أو المحيطين به.

أن يكون مسجلًا في نظام الرعاية.

دعماً لأسر المستفيدين من الأشخاص ذوي الإعاقة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعلن عن تمديد فترة التسجيل الإلكتروني في مراكز الرعاية النهارية الأهلية حتى 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م.

آخر موعد للتسجيل في مراكز الرعاية التأهيلية

أعلنت الموارد البشرية اليوم عن تمديد التسجيل في مراكز الرعاية النهارية للأشخاص ذوي الإعاقة حتى 17 محرم 1444، الموافق ميلاديًا 15 أغسطس 2022، وذلك بعد أن كان آخر موعد للتقديم ينتهي في 13 محرم الموافق 11 أغسطس، وذلك لدعم أسر المستفيدين ومساعدتهم في تأهيل ذويهم، وتحقيق الاندماج الفعال لهم في المجتمع، وتطوير الأداء وتنمية المهارات، والحرص على التغلب على السلوكيات الخاطئة، ومساعدتهم على الاعتماد على الذات.

الاستعلام عن أسماء المستفيدين برقم الهوية

وفرت الموارد البشرية رابط خاص للاستعلام عن أسماء المستفيدين الذين تمكنوا من التسجيل في مراكز الرعاية النهارية، كالتالي:

انتقل إلى رابط الاستعلام hrsd.gov.sa. اكتب رَقَم الهُوِيَّة ورقم المركز. اكتب رمز الصورة المرئية. اضغط أخيرًا على استعلام.

مع ملاحظة أن الأسماء المذكورة لا تعني القبول النهائي، إلا بعد الحصول على اعتماد من لجنة القبول على الأسماء المسجلة.