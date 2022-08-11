نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اراضي سكني مجاناً الشروط وطريقة استعلام الطلب في المقال التالي

عمر شويل - جدة اراضي سكني مجاناً يمكن الحصول عليها للمواطنين بداخل المملكة العربية السعودية بغرض توفير مسكن آمن لهم، حيث وفرت وزارة الإسكان لهم رابط تقديم الأراضي المجانية ويتاح لهم التقديم من خلاله فور الانتهاء من إنشاء سكني تسجيل جديد أو استخدام الحساب الحالي، وقد تم وضع شروط الأراضي المجانية من قبل الوزارة ويجب الاطلاع عليها قبل التقديم لمعرفة من يستحق الأراضي المجانيه إضافة إلى معرفة ما هي شروط أرض وقرض؟ ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على اراضي سكني مجاناً.

اراضي سكني مجاناً

وفرة الوزارة التقديم على اراضي سكني مجاناً لكافة المواطنين من داخل المملكة فيمكن التقديم على سكني للمتزوجات وكذلك يتاح التسجيل في سكني للمطلقات مع ضرورة أن تنطبق عليهم الشروط الموضوعة والتي من شأنها تحديد مدى أحقية المتقدم للاستفادة من المنتج، ومن أهم تلك الشروط:

تقدم الطلبات من قبل المواطنين فقط.

يتم التقديم من قبل رب الأسرة.

لا يسمح لمن لم يبلغ الخامسة والعشرون بالتقديم.

ضرورة عدم الاستفادة المسبقة من برامج الدعم المتوفرة بالوزارة.

في حال امتلاك وحدة سكنية أو منزلا فلن يقبل الطلب.

للمطلقات بعد مرور سنتين التقديم والاستفادة من منتج الأراضي.

ضرورة الإقامة داخل المملكة وقت تقديم الطلب ولحين الانتهاء من التخصيص.

كيف يمكنني الحصول على الدعم السكني؟

من الأسئلة الهامة والمتداولة بين الأفراد هو كيفية الاستفادة من الدعم السكني، وقد تم الإجابة على هذا السؤال من قبل الموقع الرسمي لسكنه انه يحق للمتقدم التسجيل بشكل إلكتروني عن طريق الموقع الرسمي أو من خلال تطبيق سكني وبعد ظهور الحالة بمستحق يتاح له التقديم على المنتجات.

الإسكان استعلام عن حالة الطلب

أتاحت الوزارة للمواطنين الاطلاع على أسماء مستفيدي 1444 إلكترونيًا بكل سهولة بإتباع الإجراءات التالية:

الدخول إلى المنصة سكني.

إدخال بيانات حسابك بالمنصة.

الدخول إلى صفحة المستفيدين والاطلاع على كافة الأسماء ويمكنك البحث عن حالة الطلب بإتباع الاسم أو عن طريق رقم هويتك.

إجراءات الانتهاء من منتج الأرض

بمجرد أن يقوم المواطن بالانتهاء من توقيع العقد إلكترونيًا يتوجب عليه البدء في البناء إجراءات التراخيص الخاصة بقطعة الأرض الممنوحة على أن يتم البناء في مدة ثلاث سنوات.