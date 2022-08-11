نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اراضي مجانية وزارة الاسكان للنساء ومستفيدي الضمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح التقديم على اراضي مجانية وزارة الاسكان من أهم الخدمات الإلكترونية المتوفرة لدى برنامج سكني التابع إلى الوزارة وهو عبارة عن مبادرة جديدة مطروح من خلالها مجموعة كبيرة من المنتجات السكنية أو المخططات السكنية في كافة المناطق داخل المملكة العربية السعودية، ويمكن التقديم على الدعم السكني من خلال المنصة كما يمكن الاستعلام عن الأراضي المجانية عبر دخول رابط وزارة الاسكان تسجيل الدخول ومن خلال يمكن تقديم طلب اراضي مجانية وزارة الاسكان والاستعلام عن شروط الأراضي المجانية للنساء.

اراضي مجانية وزارة الاسكان

أعلنت وزارة الإسكان السعودية عن تقديم مخططات سكنية في كافة المدن السعودية، ويمكن للمستفيدين من الدعم السكني تسجيل طلب والحصول عليها وذلك عن طريق الانتقال إلى رابط اراضي مجانية وزارة الاسكان ثم اختيار أحد المخططات التي تتناسب مع احتياجاته، على أن تكون الأراضي السكنية مدعومة من خلال الوزارة والتي أشارت إلى إمكانية الاشتراك في برنامج تمويل البناء الذاتي المدعوم بالتعاون مع الجهات المعتمدة التي تقدم التمويل.

كيف أحصل على اراضي مجانية وزارة الإسكان

رحلة المستفيد للحصول على سكني الأراضي المجانية هي رحلة ميسرة وتتم إلكترونيًا، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

على المستفيد زيارة رابط منصة سكني.

ينتقل إلى تبويب الأراضي السكنية المجانية.

يلي ذلك اختيار الحجز الآن ليحصل على استمارة تسجيل الدخول أو التقديم من خلال الموقع.

ثم عقب ذلك عليه تسجيل كافة البيانات المطلوبة والمعلومات الخاصة به.

شروط منح الأراضي المجانية للنساء

يمكن للنساء في السعودية التقديم على الدعم السكني وذلك إذا كان متوفر بها كافة الشروط المطلوبة والتي تمثلت في:

المستفيدة ينبغي أن تكون امرأة سعودية أو تعول أبناء حاصلين على الجنسية.

السن لا يكون أقل من 25 سنة.

إذا كانت امرأة مطلقة فينبغي استخراج وثيقة الطلاق من مدة عامين.

وإن كانت أرملة فلا بد من تقديم شهادة وفاة الزوج والتأكيد على أنها تعول أبناء.

ألا تكون السيدة استفادة من الدعم السكني من قبل.

منح وزارة الإسكان

بعد التقديم على دعم اراضي مجانية وزارة الاسكان أو الاستفادة من منح وزارة الإسكان تستطيع معرفة أبرز المشروعات الجديدة التي تقدمها الوزارة من خلال زيارة منصة سكني الإلكترونية ومعرفة أيضًا وسائل التواصل مع الوزارة من خلالها.