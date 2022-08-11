نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور ولي الأمر لتسكين الطلاب عبر نظام المسارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام نور ولي الأمر يقدم خطوات العمل على تسكين طلاب وطالبات الثانوية العامة لقبول الترشيح، وحيث أن هذا الأمر يمثل أهمية بالغة للطلبة وأيضاً أولياء أمورهم فإننا نعمل من خلال هذا المقال على توضيح هذه الخطوات بالتفصيل، حيث أن منصة نظام نور ليست مقتصرة على استخرج النتائج فقط ولكن هي منصة إلكترونية تشمل جميع ما يخص الطالب وهيئة التدريس بشكل إلكتروني، لتوفير الوقت والجهد عليهم وأيضاً من أجل تطوير منظومة التعليم في المملكة العربية السعودية بما يتناسب مع رؤية المملكة 2030.

إذاً ما هو التسكين لطلاب وطالبات الثانوية العامة، وما هي أهدافه

التسكين هو إجراءات تحديد التخصص الذي يدرسه الطالب بعد انتقاله من السنة الأولى المشتركة في نظام المسارات وفق مجموعة من المعايير والشروط من خلال حساب نظام نور.

بحيث يهدف إلى تسكين الطلبة في المسارات التخصصية التي تتناسب مع ميولهم واتجاهاتهم وقدراتهم الى؛

تقليل الهدر والتسرب والحد من حالات الرسوب والتأخر.

تعرف الطلاب على نقاط قوتهم واستثمارها بما يعود بالنفع عليهم

مواءمة قدرات الطلبة وميولهم مع المجالات المختلفة للإبداع والابتكار في المسارات المختلفة.

مساعدة الطالب على فهم توجهاته المهنية المستقبلية.

دعم توجه الطالب في حصص الإتقان والمجال الاختياري.

ما هي شروط التسكين في نظام نور

اجتياز النسبة المعتمدة من عدد المواد الدراسية للسنة الأولى المشتركة للانتقال للسنة الدراسية الثانية. نجاح الطالب في جميع المواد الدراسية التي لها امتداد في المسار التخصصي. رغبة الطالب وموافقة ولي الأمر. يتم القبول وفق المقاعد المتاحة في المسار التخصصي. حفظ جزأين من القرآن الكريم خلال الدراسة في المسار( خاص بالمسار الشرعي).

نظام نور ولي الأمر خطوات قبول الترشيح في نظام المسارات

قم بالتوجه إلى رابط منصة نور التعليمية. ومن ثمة قم بتسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي على المنصة. ومن قائمة الاختيارات أضغط تسكين المسارات. ثم قم بالنقر على كلمة التالي في الخطوات الخمسة التي تليها. وأخيراً في صفحة المسارات المتوفرة يمكنك تأكيد قبول الترشيح أو طلب النقل لمسار آخر.

إذاً ما هي معايير التسكين؟