نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الحصول على قرض الخريجين بنك التنمية الاجتماعية والضمانات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة الحصول على قرض الخريجين بنك التنمية الاجتماعية التى اتاحة وطريقة الحصول على القرض الذى يبع قيمتة 300 الف ريال سعودى، وأضاف بنك التنمية الاجتماعية أن برنامج تمويل الخريجين يدعم تأسيسهم لمشاريع صغيرة أو ناشئة تتوافق مع خبراتهم وتخصصاتهم العلمية، وأوضح البنك بأنه يتم استقبال ومعالجة طلبات التمويل من خلال التعاون مع الجهات الراعية، ويتم تحديد مواعيد الاستقبال والمعالجة، ويكون شركاء البنك هم معهد ريادة الوطني للأعمال ومؤسسة نماء المنورة ومركز الجبيل للتنمية الصناعي، وغرفة جازان وغرفة حائل وغرفة مكة وغرفة ينبع.

ويكون التمويل للاصحاب شهادات الدبلومات الصحية وحاملي المؤهلات والحاصلين على درجة البكالوريوس، يجوز دخول الشركاء في مشروع واحد ويكون شرط الخبرة بناء على حجم تمويل كل شريك على حده، مع وضع الضمانات لتغطية قيمة تمويل كل شريك على حده، وأوضح البنك أيضا أن هذا التمويل هدفه استيعاب المؤهلين للعمل الحر وبسبب الأعداد المتزايدة التي لا تعمل من خريجي المعاهد الصحية والمعدين للتدريس، ويقدم البنك العديد من القروض الهامة التى تساعد فى ارتفاع اقتصاد المملكة ودعم المحتاجين من اهمهم شروط بنك التنمية الاجتماعية لإعطاء قرض ثاني وغيرها الكثير.

طريقة الحصول على قرض الخريجين بنك التنمية الاجتماعية

يغطي هذا البرنامج كافة أنواع المشاريع التي لها ترخيص نظامي داخل المملكة العربية السعودية والتي لا تزيد تكلفتها الاستثمارية عن مبلغ سبعمائة ألف ريال سعودي بحيث تصل أعلى قيمة تمويل من البنك إلى مبلغ ثلاثمائة ألف ريال سعودي للمشروع الواحد كحد أقصى:

يتم تعبئة نموذج الطلب بكافة المعلومات المطلوبة بشكل صحيح. ثم بعد ذلك يتم إجراء مقابلة شخصية وأصل البطاقة الشخصية وأصول المؤهلات والشهادات والخبرات. تقديم عرض توضيحي باوربوينت لفكرة المشروع لا تزيد مدته عن 20 دقيقة والتوقيع على إقرار الاستعداد بتوفير الضمانات المشار إليها. بعد ذلك يتم تقديم العرض التوضيحي مرة أخرى، والحصول على شهادة اجتياز الدورة التدريبية. بعد توقيع عقد التمويل يتم تقديم أصل السجل التجاري والتصاريح اللازمة لإقامة مشروع.

الضمانات المطلوبة في قرض الخريجين

وهي عبارة عن 3 ضمانات قد وضحها بنك التنمية الاجتماعية للحصول على القرض والموافقة علية:

الكفالة الشخصية.

الضمان المالي (التعهد الكتابي).

الرهن العقاري.

خطوات التقديم على قرض الخريجين