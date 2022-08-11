نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر براتب 3000 ريال احصل علي 500 الف ريال لجميع القطاعات للمواطن والمقيم بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم البنك الأهلي التمويل الشخصي بدون ضمانات للمقيمين داخل المملكة، وهذه طريقة رائعة للحصول على الأموال التي تحتاجها دون الحاجة إلى تقديم أي ضمانات، كما أن سعر الفائدة على هذه القروض تنافسي للغاية، فا يمكنك التقدم بطلب للحصول على قرض عبر الإنترنت أو في أي فرع من فروع البنك الأهلي، ومن بين هذه القروض يوجد التمويل الشخصي بدون ضمانات وسوف نتعرف في هذا المقال على الشروط والمميزات التي يقدمها البنك الأهلي للعملاء وكيفية التقديم للقروض.

شروط البنك الأهلي للحصول علي التمويل الشخصي

الإجراءات والشروط الواجب توافرها في العميل من أجل التمويل الشخصي لدى بنك الأهلي السعودي:

يقدم بنك الأهلي التمويل الشخصي للمقيمين والمواطنين داخل المملكة العربية السعودية.

أن يكون العميل يعمل بالقطاع العام أو القطاع الخاص.

لا يقل راتب العميل السعودي عن 3000 ريال سعودي، والمقيم داخل المملكة لا يقل راتبه عن 4000 ريال سعودي.

فترة العمل لا تقل عن ثلاثة أشهر للمواطن السعودي ، وستة أشهر للمقيمين داخل المملكة.

عمر المتقدم للتمويل الشخصي يجب أن لا يقل عن 18 عام، ولا يزيد عن 60 عام عند تسديد اخر قسط.

الحد الأدنى للتمويل الشخصي من بنك الأهلي 5000 ريال سعودي، ويصل إلى 1.500.000 ريال سعودي.

الامتيازات التي يقدمها بنك الأهلي السعودي

التمويل الشخصي من بنك الأهلي السعودي يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

الحد الأدنى من التمويل الشخصي هو 5000 ريال سعودي.

يوجد في بنك الأهلي التجاري احتساب النسبة المئوية.

لا يتم احتساب فوائد سنوية إذا كانت فترة السداد تصل إلى 6 أشهر.

تصل فترة السداد إلى 6 سنوات.

التقديم للحصول علي تمويل شخصي من البنك الأهلي السعودي

للحصول على التمويل الشخصي عليك القيام ببعض الخطوات التالية: