رابط نتائج القبول فى كلية الملك خالد العسكرية 1444 والشروط المطلوبة

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عمر شويل - جدة كلية الملك خالد العسكرية، أعلنت عن نتائج القبول بالكلية للعام الدراسي 1444 هـ للطلاب من حملة الشهادة الجامعية، حيث يمكن الآن لجميع المتقدمين من الطلاب من الحاصلين على الشهادة الجامعية زيارة موقع نتائج القبول من أجل معرفة النتائج، وإتباع كافة الاجراءات والتعليمات المطلوبة من أجل أن يكون القبول نهائي في كلية الملك خالد العسكرية 1444هـ.

رابط نتائج القبول كلية الملك خالد العسكرية 1444:-

يمكن الآن لجميع المتقدمين من الطلبة من حملة الشهادة الجامعية معرفة نتائج القبول في كلية الملك خالد العسكرية للعام الجامعي المقبل 1444 هـ وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:-

وتعد النتائج المعلنة الآن من قبل الكلية، هي نتائج الترشيح الأولي للالتحاق بها في العام الجامعي المقبل 1444 هـ، وحتي يكون الترشيح الأولي نهائياً، فهناك مجموعة من الاجراءات والاختبارات سوف يخضع لها جميع الطلبة، ومن ضمن هذه الاجراءات هو قيام الطالب بتجهيز كافة الأوراق والمستندات المطلوبة وذلك لمطابقتها أثناء موعد المراجعة والذي سوف يعرفه الطالب أثناء معرفة نتيجة قبوله في الكلية من عدمه.

ويجب على الطلبة الحضور في المواعيد المحددة للمطابقة، حيث أن التخلف عن الحضور أو التأخر سوف يعد تنازلاً منه عن استكمال إجراءات القبول في الكلية، ولهذا فيجب على جميع الطلبة الالتزام بالتوقيتات المحددة وفي الأماكن المحددة من قبل لجنة القبول والتسجيل في الكلية.

شروط القبول في كلية الملك خالد العسكرية للعام الجامعي 1444 هـ:-

هناك مجموعة من الشروط التي حددتها لجنة القبول والتسجيل في الكلية والتي يجب أن تكون متوافرة في جميع الطلبة المتقدمين لها وهذه الشروط قد تكون سبباً في الاستبعاد من الاستمرار في الكلية في حالة لا قدر الله عدم انطباق شرط أو أكثر على الطلاب المتقدمين للكلية، والتي تعد واحدة من القلاع العسكرية في المملكة والتي تقوم بإعداد أبطال ورجال لحماية الوطن السعودي من أية أخطار سواء داخلية أو خارجية، وهذه بعض الشروط المعلنة من قبل لجنة القبول:-