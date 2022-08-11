نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج التقديم في كلية الملك خالد العسكرية وشروط التسجيل بها في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت لجنة القبول والتسجيل الخاصة بكلية الملك خالد العسكرية بالإعلان عن نتائج الترشيح الأولى للعام الدراسي 1444 لجميع حملة الشهادة الجامعية، وأعلنت وزارة الحرس الوطني خلال حسابها الرسمي في موقع التواصلةالاجتماعي تويتر، أنه يمكن الاطلاع على النتائج عن طريق زيارة موقع اللجنة الالكتروني.

ومن الجدير بالذكر أن كلية الملك خالد العسكرية، بدأت العمل في يونيو الماضي على تلقي طلبات التسجيل والقبول لدورة تأهيل الضباط الجامعيين، واستمر التسجيل بداية من يوم 26 يونيو، وحتى يوم الخميس 30 يونيو.

شروط التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية

هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للقبول في كلية الملك خالد العسكرية وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم بشكل دائم في المملكة، يستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

يجب أن يكون المتقدم حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحكم شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

يجب أن يكون المتقدم غير متزوج بأجنبية.

يجب ألا يزيد سن المتقدم عند بدء العام الدراسي ببطاقة الهوية الوطنية على 27 سنة لجميع التخصصات، وبستثنى الأطباء فيجب ألا يزيد سن المتقدم على 30 سنة.

يجب أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى 165سم والوزن 52 كجم، والحد الأعلى 188سم، 95كجم.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الجامعية بانتظام كلي وألّا يقل تقديره عن جيد في التخصصات المطلوبة، ويجب ألا يكون قد مر على تخرجه أكثر من عام دراسي واحد.

يجب أن يؤدي المتقدم اختبار كفايات اللغة الإنجليزية STEP، الذي يعقد في المركز الوطني للقياس وذلك للتخصصات الصحية، عدا الأطباء.

يجب أن يؤدي المتقدم جميع اختبار القدرات العامة والذي يعقده المركز الوطني للقياس، وذلك للتخصصات النظرية فقط.

يجب الحصول على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وذلك في مختلف التخصصات الطبية والصحية.

يجب أن تنتهي فترة الامتياز للتخصصات الطبية والصحية.

يجب معادلة الشهادة من قبل وزارة التعليم لجميع الحاصلين على الشهادة الجامعية من جامعات الخارج.

يجب أن يجتاز المتقدم جميع إجراءات القبول وهي اختبارات التخصص، والمقابلة الشخصية، واختبار اللياقة البدنية، والتزكية الأمنية، واختبار كفايات الحرس الوطني.

يجب أن يجتاز المتقدم الفحص الطبي ولا يقبل أي كشف طبي الا إذا تم اصداره من اللجنة الطبية التابعة للجنة القبول والتسجيل وتعتبر نتائج الفحص الطبي نهائية ولا يسمح له بالإعادة.

مميزات الدراسة في كلية الملك خالد العسكرية