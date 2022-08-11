طريقة الاستعلام عن نتائج الأهلية الضمان الاجتماعي المطور وشروط الاستحقاق

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن النتائج الخاصة بالضمان الاجتماعي المطور وشروط الحصول عليه، أكثر ما يتم البحث عنه حيث من المنتظر الإعلان عن من يستحقون الضمان وذلك بعد أن تنتهي دراسة ما تقدم من حالات، وقد تم هذا الإعلان عن طريق الموارد البشرية ويتم الإعلان تدريجيا لمن تقدموا من خلال برنامج دعم، والمنصة تقوم باستقبال الخدمات التي تخص الضمان في هذا الوقت، والطلبات التي تقدم بها الأشخاص المسموح لهم بالتقديم، وسوف نتعرف الآن على الطريقة التي يتم بها الاستعلام عن هذه النتائج والشروط التي تخصها.
أهلية الضمان الاجتماعي المطور1444
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتجهيز الموقع الخاص بالضمان الاجتماعي أو ما يعرف بمنصة الدعم والتي تستقبل ما يتم تقديمه من طلبات، وذلك عن بعد دون تعب وعدم الحضور لمقر المكتب، حتى تكون متوافقة مع النظام الجديد وكانت الدعوة من قبل الوزارة للفئات المختلفة في المجتمع والتي تتوافق مع الشروط المطروحة والتي تؤكد على التسجيل لكي يستفيد الشخص من ما تقدمه الوزارة لمن يستحق.
خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444
يتم التقديم للاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور 1444 لكل من الأسر الكثر احتياجا لكي يوجهوا متطلبات الحياة بخطوات محددة وهي كالتالي:
- عمل حساب جديد عن طريق تسجيل البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهاتف والتاريخ.
- كتابة الرمز والضغط على موافقة التي اخص الشروط والأحكام.
- يكتب رمز التحقق الذي تم إرساله للهاتف المحمول كي يتم تفعيله.
- كتابة كلمة المرور.
- يقوم الملف باستكمال ما تم إدخاله من بيانات ومن الممكن أن تعدل، ومن هذه البيانات الاسم ورقم الهوية تاريخ الميلاد.
- الإجابة على ما يطرح من أسئلة والتي تخص حالة الشخص الاجتماعية وهل يستحق فعلا الضمان أم لا يستحق.
- كتابة رقم حساب بنكي.
- الضغط على حفظ البيانات.
- الخطوة التالية هي كتابة العنوان بشكل مفصل أي يتم ذكر الحي والمدينة ورقم المنزل ورقم الشارع.
- ويعد ذلك يكتب الدخل الخاص بكل فرد من أفراد الأسرة بكل صحيح دون خطأ.
- وبذلك يكون التسجيل اكتمل ويتم مراجعة البيانات والتأكيد على الموافقة لما تقدم.
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