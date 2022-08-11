نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج حركة النقل الداخلي 1444 للمعلمين عبر نظام نور الإلكتروني noor.moe.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج حركة النقل الداخلي 1444 للمعلمين والمعلمات من خلال موقع نظام نور الإلكتروني. من اكثر الاستفسارات التي وضحتها وزارة التعليم السعودية موعد وخطوات استخراج نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين بالمملكة العربية السعودية.

من المقرر أن يتم اعلان نتيجة التنقل الداخلية يوم الخميس 11 أغسطس 2022 الموافق 13/1/1444. وذلك بعد البيان الرسمي للوزارة عبر الصفحة الرسمية بموقع التدوين تويتر. سنوافيكم عبر السطور التالية خطوات استخراج نتائج النقل الداخلي 1444 للمعلمين والمعلمات.

موعد اعلان نتائج النقل الداخلي 1444

من الجدير بالذكر أن وزارة التعليم السعودية نشرت بيان يفيد بموعد اعلان نتيجة تنقل المعلمين والمعلمات. لتتوافق مع يوم الخميس 13 محرم 1444. ونوهت الوزارة أن النتائج يتم الاستعلام عنها إلكترونيا بواسطة تسجيل الدخول إلى نظام نور وذلك في حالة اعلان النتائج بشكل رسمي. من جهة اخري وضحت وزارة التعليم السعودية أن تقديم الاعتراض على النتيجة سيكون من يوم الخميس 13 محرم 1444 وحتي 15 محرم 1444.

نظام نور نتائج النقل الداخلي

وضحت وزارة التعليم السعودية أن المعلمين والمعلمات المسجلين طلبات ورغبات النقل الداخلي للعام 1444. يتمكن هؤلاء من استخراج النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى نظام نور الإلكتروني.

الدخول إلى حساب المعلم من خلال خدمات شؤن المعلمين.

الضغط على تبويب الاستعلام عن حركة النقل الداخلي.

تظهر أيقونه تم نقلك في حالة النقل. وعبارة اخري لم تنقل في حال عمد النقل.

الضغط على تبويب التالي لاستعراض بيانات المدرسة التي تم النقل أليها.

تقديم اعتراض النقل الداخلي

يتثنى للمعلمين الذين لن يتم قبول رغبات النقل من تقديم اعتراض بواسطة نظام نور وذلك من خلال التالي:

يمكن لأي معلم أن يعترض على نتيجة حركة النقل الداخلي 1444 ، من خلال بضع خطوات بسيطة:

يقوم مقدم الطلب مباشرة بإدخال رابط نظام نور والاتصال.

اضغط على طلب الاعتراض.

يكتب المعلم الراغب في تقديم الاعتراض جميع بياناته المطلوبة مثل الاسم والبريد الإلكتروني وكلمة المرور ورقم التعريف وسبب المعارضة.

ستتم مراجعة الطلب وسيستجيب المعلم.

نظام نور الإلكتروني

وضحت وزارة التعليم أن الإعلان عن نتيجة معلمي ومعلمات المملكة العربية السعودية الراغبين في التنقل الداخلي بين مدارس المملكة الاستعلام عن نتائج حركة النقل الداخلي 1444 بواسطة نظام نور من خلال تبويب شؤون المعلمين. حيث يتيح نظام نور الكثير من الخدمات الهامة للمعلمين والمعلمات وطلاب المملكة العربية السعودية.