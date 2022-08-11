رابط نظام نور نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات 1444 Noor/Login

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عمر شويل - جدة تستعد وزارة التربية والتعليم في المملكة الان الخميس لإعلان نتائج النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي الجديد،حيث يمكن للمعلمين والمعلمات المتقدمين للحصول على النقل الداخلي الوصول إلى الاستفسارات حول نتائج النقل الداخلي من خلال نظام نور، وستفتح فترة الشكاوى الكترونياً من الخميس إلى السبت 13-15 محرم 1444، سوف نعمل على توضيح خطوات معرفة نتائج حركة نقل المعلمين الداخلي، للعام الدراسي الجاري وسوف نوضح من خلال هذا التقرير موعد الإعلان عن نتائج حركة النقل الداخلى للمعلمين 1444 وكيفية الإستعلام عن الخطوات.

نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين 1444

نتائج حركة النقل الداخلي 1444 للمعلمين، تستعد وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية لبدء العام الدراسي الجديد واستجابة لجميع شروط الوزارة، أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن إعلان نتائج حركة النقل الداخلية غداً الخميس أفادت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عبر صفحتها الرسمية على موقعها الإلكتروني تويتر، أنه سيتم الإعلان عن نتائج حركة النقل الداخلية غداً الخميس عبر رابط رسمي في نظام نور، ويمكن طلب المعلومات المتعلقة بالنقل الداخلي من خلال هذا الموقع الإلكتروني لنظام نور للمعلمين.

ما موعد حركة النقل الداخلي 1444

أصدرت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية كافة التفاصيل المتعلقة بحركة النقل الداخلى للمعلمين والمعلمات 1444 وأعلنت المواعيد التالية:

• سيفتح باب الشكوى الإلكترونية للمعلمين اعتبارًا من 22/12/1444 هـ ويسري حتى 28/12/1444 هـ.

• تكون الموافقة على نتائج النقل الداخلية في 29\12\1444 هـ.

رابط الاستعلام عن نتائج النقل الداخلي 1444

أصدرت وزارة التعليم النتائج المعتمدة لانتقالات المعلمين والمعلمات لهذا العام من خلال الموقع الإلكترونى نظام نور حيث يمكنك الإستعلام عن جميع الخدمات في قطاع التعليم باتباع الخطوات أدناه: