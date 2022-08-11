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عمر شويل - جدة تحديث نتائج النقل الخارجي والداخلي للمعلمين والمعلمات، التي كثر البحث عليها من قبل المعلمات والمعلمين في كافة مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية خلال الأيام الماضية، ونظرا إلي التحديثات الجديدة يمكنكم الاستعلام النقل الخارجي والداخلي عبر نظام نور التعليمي عن طريق تسجيل البيانات المطلوبة للمعلم أو المعلمة ومن ثم تسجيل الرقم السري، يمكنكم بعد ذلك الدخول إلي خدمات شؤون المعلمين، واختيار الاستعلام عن حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات بهذه الحالة ستتضح لك الأمر سواء تم نقلك أم لا عن طريق أيقونة الرغبات.

رابط نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات 1444

بدأت في الساعات الأولى من صباح اليوم ظهور نتائج حركة النقل الداخلي للعاملين في الوظائف التعليمية بعد البيان الذي تم نشره من قبل الأستاذ عماد الشريف المختص في الشأن التعليمي في المملكة العربية السعودية، في نفس الوقت كشف أن آلية الإطلاع على النتائج تتم عبر منصة نظام نور التعليمي وفقاً لعدة خطوات بسيطة تتمكن من إتباعها، وهذا ما نقوم بشرحه عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني.

أوضحت وزارة التعليم السعودية أن حركة النقل تعد تكليف لجميع شاغلي الوظائف التعليمية، الذي تم تكليفهم بعمل غير التدريس والذي يأتي ضمن آليات النقل لهذا العام تبعا إلى تخصصاتهم كمعلمين ومعلومات، والذي يمكنكم الاطلاع عليه عبر رابط نظام نور التعليمي.

موعد حركة النقل الداخلي 1444

أعلنت وزارة التعليم السعودية الجدول الزمني لإعلان إجراءات النقل الخارجي والداخلي للمعلمين والمعلمات وذلك حسب التالي:

إعلان نتيجة النقل الخارجي يوم الخميس 13/ 1 / 1444، الموافق 11 أغسطس 2022.

كما أوضحت بدء التظلم الإلكتروني لنتيجة النقل الخارجي والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام بداية من يوم 13 محرم 1444 الموافق 11 اغسطس 2022 ويستمر حتي نهاية الخامس عشر من محرم 1444 الموافق السبت 13 اغسطس 2022، على أن تعلن النتيجة النهائية يوم الأحد الموافق السادس عشر من شهر محرم 1444.

نتائج النقل الداخلي يوم 14 اغسطس 2022.

تحديث نتائج النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور 1444 بالخطوات

أتاحت وزارة التعليم السعودية للمعلمين والمعلمات إمكانية الاستعلام عن نتائج النقل الداخلي والخارجي من خلال موقع نظام نور التعليمي، من أجل التسهيل على العاملين في منظومة التعليم السعودية، حيث تتم آلية الاستعلام عن طريق الخطوات التالية:

التوجه إلي رابط موقع نظام نور التعليمي.

التعليمي. تسجيل بيانات الدخول (إسم المستخدم، كلمة المرور).

اختيار خدمات شؤون المعلمين.

الضغط على نتيجة النقل الخارجي أو الدخلي.

أو الدخلي. النقر على عرض النتائج.

لحظات ويتم عرض النتائج.

يذكر أن بدء عمليات التسجيل في أجراءات النقل الداخلي والخارجي لهذا العام كانت عبر نظام فارس منذ شهرين تقريبا وكانت اهم الإجراءات الواجب علي المعلمين والمعلمات تنفيذها أثناء عملية التقديم هو التسجيل بنظام فارس عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور واختيار الخدمة الذاتية وتحديد رغبات النقل للمعلميين ثم تسجيل بعد البيانات والاعتماد لبعض الشروط والأحكام.

إلي هنا قد وصلنا إلي ختام حديثنا معكم نتمنى أن نكون قد أوضحنا الأمر جيداً، في حالة رغبتكم في التعرف على المزيد من المعلومات أو الاستفسارات ضعها في صندوق التعليقات وسنرد عليها مباشرة على مدار الساعة أسفل هذا التقرير تحديث نتائج النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور بالخطوات.