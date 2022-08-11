كيفية الإفصاح عن الدخل في حساب المواطن 1444 وما هي عقوبة عدم الإفصاح أنواع الدخل

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عمر شويل - جدة كيفية الإفصاح عن الدخل في حساب المواطن 1444، منذ أن تم الإعلان عن فتح باب التسجيل في حساب المواطن منذ أن تم إغلاق باب التقديم منذ عام 2020 منذ عامين، وبدء عدد كبير من المواطنين السعوديين بتسجيل في البرنامج للحصول على الدعم، ومن شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن هو تسجيل البيانات بشكل الصحيح بيانات رب الأسرة و التابعين ورفع المستندات المطلوبة لاستكمال الطلب، ومن شروط التسجيل هو الإفصاح عن الدخل الشهري ويقصد به هو جميع مصادر الدخل التي يحصل عليها المستفيد سواء كان الراتب الشهري و النشاط التجاري، الدعم الحكومي وسنقدم لكم خطوات الإفصاح عن الدخل وعقوبة عدم الإفصاح.

كيفية الإفصاح عن الدخل في حساب المواطن 1444؟

يحرص برنامج حساب المواطن على توضيح خطوات الإفصاح عن الدخل في حساب المواطن لاستكمال طلب التقديم للحصول على الدعم، والطريقة هي:

أولا الدخول إلى موقع حساب المواطن.

قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم النقر على أيقونة تسجيل.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة تفاصيل الطلب.

ثم قم بالنقر على أيقونة الحالة الوظيفية للمستفيد.

قم بتحديد نوع الدخل.

ثم قم بتحديد مصدر الدخل.

بعد ذلك قم بتحديد المبلغ الشهري من الداخل.

ثم الضغط على إضافة ثم حفظ.

ما هي عقوبة عدم الإفصاح عن الدخل في حساب المواطن؟

كما وضح برنامج حساب المواطن على أن من يقوم بتقديم معلومات او مستندات غير صحيحة، أو إخفاء معلومة لم يتم تسجيلها وكان يجب الإفصاح عنها أو التحايل للحصول على الدعم، تكون العقوبة على النحو التالي:

يتم تطبيق المادة 20 من نص القانون وهي تمنع من صرف الدعم عن المستفيد وإيقاف الدعم عنه لمدة عامين على الأقل.

أو يتم استيراد كافة المبالغ المالية التي حصل عليها بدون وجه حق.

يمكن تنفيذ العقوبتين معا.

أنواع الدخل التي يجب الإفصاح عنها في حساب المواطن 1444

على جميع المواطنين السعوديين المتقدمين في حساب المواطن هو استكمال جميع البيانات المطلوبة للتسجيل لكي يتم مراجعة الطلب، أنواع الدخل التي يجب الإفصاح عنها هي:

الراتب الشهري. النشاط التجاري. جميع مصادر الدخل الأخرى مثل الدعم الحكومي.

المقصود بمصادر الدخل الأخرى هي أي دخل من جميع المصادر الأخرى سواء كانت حكومية أو خاصة مثل:

الاستثمارات المالية.

عوائد الأصول العقارية.

جميع عوائد الأعمال الحرة.

شروط التسجيل في حساب المواطن 1444 بعد التعديلات الجديدة

سنقدم لكم الشروط التي يجب توافرها في المتقدم، شروط حساب المواطن هي: