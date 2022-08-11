نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدعم حساب المواطن 1444 “رقم حساب المواطن المجاني” التواصل مع خدمة صوتك مسموع في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السُّعُودية برنامَج الدعم حساب المواطن الذي يقدم العديد من الخِدْمَات لمساعدة المواطنين على ظروف المعيشة للأشخاص منخفضين الدخل، ويعد الراتب أو الدعم المقدم من برنامَج حساب المواطن ثابت بشكل شهري، لذلك يتساءل العديد من الأفراد عن الشروط المطلوب توفرها في الشخص كي يحصل على دعم حساب المواطن، التي يتم التحقق منها من قبل وزارة الموارد البشرية، وسوف نوضح لكم في هذا المقال كيفية الاستعلام عن برنامَج المواطن والشروط المطلوب توفرها كما سنوضح طرق التواصل مع الحساب بكل سهولة لتقديم الشكاوى، والاستفسارات.

شروط الدعم حساب المواطن

شروط لبرنامج الدعم حساب المواطن 1444 التي من الضروري توافرها في المتقدمين، وسوف نوضح لكم أهم هذه الشروط في النِّقَاط التالية:

من الضروري أن يكون الشخص المتقدم للحصول على الدعم يحمل الجنسية السُّعُودية.

كذلك أيضًا يجب أن تكون الإقامة داخل مدن أو محافظات المملكة العربية السُّعُودية.

أن يبلغ سن المتقدم من عمر ١٨ سنة ولا يقل عن ذلك العمر لكي يستحق الحصول على الدعم.

ألا يكون مسجل باسم الشخص أي أملاك أو عقارات أو تابعة لأحد أفراد أسرته.

أن يكون الدخل لديه ولدى أسرته لا يكفي لظروف المعايشة وأن يكفي احتياجات أطفاله.

ألا يكون على الشخص أي أحكام قضائية أو عقوبة بسبب أي جريمة.

التمتع بالسيرة الحسنة، وتقديم ما يثبت الدخل.

رَقَم حساب المواطن المجاني

وبعدما أشارنا لكم إلى كافة الشروط التي لأبد من توفرها لكي يحصل الشخص على دعم برنامَج المواطن 1444 حيث أنه لقد يسرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية الاستعلام عنه بواسطة الرَّقَم المجاني الذي يمكن أي شخص داخل السُّعُودية من الاستعلام عنه، وهو رَقَم ١٩٩١٢ وذلك برقم الهُوِيَّة، ويعد هذا الرَّقَم موحد، مجاني للاتصال والاستعلام بالإضافة إلى تقديم أي شكاوى أو تساؤلات معينة حول كيفية التقديم.

رَقَم خدمة صوتك مسموع

كما أنه أتاح البرنامَج رَقَم أخر يعرف باسم صوتك مسموع وهو ١٩٩١١، الذي يمكن بواسطة الاستفسار أيضا والاستعلام عن الدعم وذلك تسهيلا على المواطنين بالسعودية.