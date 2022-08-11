رابط نظام نور noor.moe.gov.sa استعلام نتائج حركة النقل الداخلي

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عمر شويل - جدة رابط نظام نور استعلام نتائج حركة النقل الداخلي، زادت في الساعات الأخيرة عمليات البحث عن رابط نظام نور التعليمي التابع لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية وذلك بالتزامن مع بدء الاعلان عن حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات 1444 في كافة الإدارات التعليمية في مختلف مناطق والمحافظات.

وكانت هناك العديد من الإدارات التعليمية خلال الساعات الماضية قد بدأت بالاعلان عن نتائج النقل الداخلي 1444 للمعلمين والمعلمات، حيث يمكن الآن للمعلمين والمعلمات الحصول على نتائج النقل الداخلي من خلال موقع نظام نور.

حركة النقل الداخلي 1444

وكانت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية قد أعلنت ف وقت سابق أنه سيتم الاعلان عن نتائج حركة النقل الداخلي من قبل مديري التعليم في كافة الإدارات التعليمية في مختلف المناطق والمحافظات من خلال موقع نظام نور التعليمي، وذلك في يوم الخميس السادس عشر من شهر محرم من العام الهجري 1444، والموافق يوم الحادي عشر من شهر أغسطس من العام الميلادي الحالي 2022.

وكانت وزارة التعليم العام في المملكة العربية السعودية قد وجهت الدعوة إلى شاغلي الوظائف التعليمية بضرورة الدخول إلى حساباتهم الشخصية على نظام نور التعليمي بداية من يوم الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة الماضي، وحتى يوم الثاني من شهر محرم الحالي، وذلك من أجل أن يتمكنوا من تسجيل الرغبات الخاصة بهم في حركات النقل الداخلي.

موعد تقديم طلبات الاعتراض على نتائج حركة النقل الداخلي

وبحسب ما أعلنت عنه وزارة التعليم العام فإنه سيتم استقبال طلبات الاعتراض على نتائج حركة النقل الداخلي 1444 للمعلمين والمعلمات في مختلف الإدارات التعليمية بداية من يوم الجمعة الثاني عشر من شهر أغسطس الجاري، على أن تستمر عمليات تقديم طلبات الاعتراض على النتائج لمدة ثلاثة أيام من تاريخ فتح باب تقديم طلبات الاعتراض.

رابط نظام نور استعلام نتائج حركة النقل الداخلي

ومن أجل أن يتمكن المعلمون والمعلمات من الاستعلام عن نتائج حركة النقل الداخلي فكل ماعليهم هو التوجه إلى زيارة رابط موقع نور التعليمي على الانترنت من خلال noor.moe.gov.sa، ومن ثم يقوم المعلم أو المعلمة بتسجيل الدخول إلى حسابه في نظام نور من أجل أن يتمكن من الحصول على نتيجة حركة النقل الداخلي الخاصة به.