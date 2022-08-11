نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم المساعدة لأصحاب الحاجات…كيفية التواصل مع الأمير عبد العزيز بن فهد لطلب المساعدة المالية وسداد الديون والقروض للمواطنين الغير قادرين في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية التواصل مع الأمير عبد العزيز بن فهد لطلب المساعدة المالية وسداد الديون، خطوات التواصل مع الأمير عبد العزيز بن فهد من أجل الحصول على المساعدة يعد في الوقت الحالي من أهم الأمور، وهذا للكثير من المستفيدين للمساعدة المالية العاجلة للمواطنين السعوديين، والتي تعمل على تقديم الكثير من الخدمات لجميع المواطنين السعوديين الذي يبحثون عن الدعم والمساعدة، لأن الفقراء يبحثون دائمًا من خلال طرق لتقديم مستوى كبير من الدعم عن طريق المؤسسات الخيرية والحكومية والخاصة، وسوف نوضح لكم طريقة تقديم طلب إلى مكتب العلاقات العامة للتعليم هي أحدى المجالات التي يرغب المواطن الفقير في التواصل مع المؤسسة للقيام بتقديم طلب المساعدة.

كيفية التواصل مع الأمير عبد العزيز بن فهد

سوف نقدم لكم كيفية تقديم طلب المساعدة من الأمير عبد العزيز و الشروط المطلوبة للحصول علي الدعم

طلب مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد

عند القيام بطلب مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية، تتمكن من الاعتماد على الكثير من الطرق المناسبة من أجل الحصول على مساعدة مالية فورية، ومن أهم طرق التواصل الآتي:ـ

التواصل بداخل المملكة العربية السعودية من خلال هذا الرقم 4852112658966.

يتم التواصل خارج المملكة العربية السعودية من خلال الرقم 920030003.

الاتصال على رقم الواتس أب من خارج المملكة العربية السعودية على 8006000000.

ما هي شروط الحصول علي دعم مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

حتى تتمكن من الحصول على الدعم المقدم من الأمير عبد العزيز بن فهد من المؤسسة الخيرية الخاصة بك، يجب أن يتوافر به الكثير من الشروط التي قد تم الإعلان عنها من خلال المؤسسة من أجل الحصول على المساعدات الأزمة لكافة الأسر والحالات الفقيرة ومساعدتهم، حيث أن الشروط تتمثل في الآتي:ـ

من المشترط أن يكون صاحب طلب المساعدة حامل للجنسية السعودية.

يجب أن يكون الفرد من ذوي الدخل المحدود.

من الضروري أن يكون صاحب الطلب مريض بأي من الأمراض المزمنة.

إرسال جميع المستندات والأوراق القانونية اللازمة التي تؤكد الحالة الاقتصادية.

الفئات المستحقة للحصول على المساعدة من الديوان الملكي

كشفة المؤسسة الخيرية عبد العزيز بن فهد عن أهم الفئات المستفادة من المساعدة المالية المقدمة عن طريقه، وتتمثل ذلك الفئات في الآتي:ـ