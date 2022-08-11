الآن نتائج حركة تنقل المعلمين والمعلمات 2022/ 1444 وموعد تقديم التظلمات عبر نظام نور

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عمر شويل - جدة نتائج حركة تنقل المعلمين والمعلمات 2022/ 1444 وموعد تقديم التظلمات عبر نظام نور التي أعلنت عنها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس الموافق 11 اغسطس كما كشفت موعد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات، ذكرت أيضا عن موعد تلقي إستقبال طلبات التظلمات للعام الدراسي الجديد 1444، وذلك عبر موقع نظام نور التعليمي الإلكتروني التابع لوزارة التعليم السعودية والذي يقدم جميع خدمات المنظومة التعليمية في المملكة، والذي يعد المظلمة الأولي لنظام التعليم السعودي.

موعد نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

اتاحت وزارة التعليم السعودية بداية من اليوم الخميس الموافق 11 أغسطس 2022 الموافق 13 محرم 1444 بدء إعلان نتائج حركة نقل المعلمين والمعلمات، واكدت علي بدء تلقي طلبات الإعتراض بداية من اليوم حتي نهاية يوم السبت الموافق 13 أغسطس الجاري 2022، حيث سيتم تقديم إخلاء طرف المعلمين والمعلمات واستلام العمل في المكان الجديد، وإفادة وزارة التعليم أن مع بداية العام الدراسي الجديد سيتم إعتماد نتيجة حركة تنقل المعلمين بشكل نهائي، ولا يستطيع المعلمين والمعلمات بعدها في تقديم أي تظلم لذلك أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التسجيل في التظلمات.

كما كشفت الإدارة التعليمية على اعتماد النتائج النهائية بشكل رسمي يوم السادس عشر من شهر محرم 1444، لذا دعت منسوبي التعليم بضرورة الإطلاع على نتائج النقل الداخلي اليوم.

موعد تقديم تظلمات النقل الداخلي للمعلمين

أفادت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن موعد تقديم تظلمات المعلمين والمعلمات وذلك بداية من يوم الخميس الموافق الحادي عشر من شهر أغسطس 2022 الثالث عشر من شهر محرم 1444، حيث يتم تقديم التظلمات عبر منصة نظام نور التعليمي، حيث تقدم حركة نقل المعلمين والمعلمات من مكان إلى آخر باب التساؤلات هل سيكون هذا النقل مناسب لظروف المعلم أو المعلمة ام لا، لذا اتاحت وزارة التعليم فتح باب تقديم التظلمات للمعلمين والمعلمات.

نتائج حركة تنقل المعلمين والمعلمات عبر نظام نور

أوضحت وزارة التعليم عن رابط نظام نور التابع إلي وزارة التعليم السعودي والذي يقدم العديد من الخدمات والمزايا للمنظومة التعليمية الجديدة في المملكة، حيث يمكن للمستفيد من الطلاب والطالبات وأولياء الإطلاع على النتائج كالتالي:

الدخول علي رابط نظام نور

وتسجيل إسم المستخدم وكلمة المرور .

والتحقق من الرمز المرئي.

ثم الدخول إلي خدمة شؤون المعلمين

ثم القيام بالضغط علي نظام حركة تنقل الداخلي بعدها ستظهر نتيجة الحركة.

خدمات نظام نور التعليمي

يقدم نظام نور التعليمي العديد من الخدمات إلي الطلاب والطالبات والتي تشمل من ضمنها التالي:

التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي.

والصف الأول الإبتدائي. الإستعلام عن نتائج الصفوف الدراسية الشهرية والنصف سنوية ونتيجة نهاية العام.

الشهرية والنصف سنوية ونتيجة نهاية العام. متابعة أولياء الأمور إلي نتائج أبنائهم الشهرية بمختلف المراحل التعليمية.

متابعة المعلمين والمعلمات القرارات العاجلة من قبل وزارة التعليم.

وصلنا معكم لختام شرح الآن نتائج حركة تنقل المعلمين 2022/ 1444 وموعد تقديم التظلمات عبر نظام نور.