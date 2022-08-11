نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة إلغاء وثيقة العمل الحر وكيفية تعديل بيانات الوثيقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إلغاء وثيقة العمل الحر 1444؛ يتساءل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن ماهي وثيقة العمل الحر وماهي مميزاتها وشروط الحصول على الوثيقة و كيفية إلغاء هذه الوثيقة ؛ لذلك سوف نقوم بتوضيح إلغاء وثيقة العمل الحر وكل ما يخص هذه الوثيقة من خلال مقالنا هذا وأيضاً سوف نقوم بتوضيح بعض المعلومات المهمة التي تخص هذا الموضوع.

ما هي وثيقة العمل الحر ؟

وثيقة العمل الحر هي وثيقة يجب أن تكون لدى كل عامل داخل المملكة العربية السعودية حيث أن هذه الوثيقة التي يمتلكها العامل تتيح له العمل في جميع الأعمال الخاصة حيث أن المواطن الذي يمتلك وثيقة العمل الحر يتمتع بالكثير من المميزات التي تقدمها هذه الوثيقة.

إلغاء وثيقة العمل الحر

من الممكن أن يقوم والعامل بإلغاء وثيقة العمل الحر وذلك يتم بواسطة منصة العمل الحر مع إتباع الخطوات التي تم وضعها لذلك وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

الولوج أولا إلى منصة العمل الحر https://freelance.sa

ثم الدخول إلى النفاذ الموحد.

يتم تسجيل الدخول بواسطة رقم الهوية الوطنية.

القيام بتدوين كل من رقم الهوية الوطنية وأيضاً كلمة المرور الخاصة بحساب أبشر.

ثم بعد ذلك يتم إجراء التحقق واكتمال عملية التسجيل.

على. المستخدم أن يقوم بالتوجه إلى لوحة التحكم وأيضاً تحديد الشهادات السارية.

بعدها يتم النقر على أيقونة إلغاء الوثيقة.

وأخيراً يتم تأكيد الإلغاء حتى يتم تأكيد العملية.

مميزات وثيقة العمل الحر

يتمتع المواطن في المملكة العربية السعودية الذي يمتلك وثيقة العمل الحر بالعديد من المميزات التي تحمله له وثيقة العمل الحر وهن أهم هذه المميزات ما يلي:

يستطيع من يحمل وثيقة العمل الحر استخدامها في جميع المؤسسات الحكومية المتواجدة في المملكة العربية السعودية.

كما يمكن أن يتم إنشاء حساب بنكي بالنشاط الذي يخص العامل.

من الممكن أن يتم إصدار وثيقة العمل الحر إلكترونياً.

وأيضاً يقوم المواطن الذي يمتلك وثيقة العمل الحر بالاستفادة من التأمينات الاجتماعية.

الاستفادة أيضاً بالقرض الذي يقدمة بنك التنمية الاجتماعية.

كل أنه من الممكن أن يستفيد حامل وثيقة العمل الحر بالتخفيضات والباقات.

شروط الحصول على وثيقة العمل الحر

لقد تم وضع بعض الشروط والأحكام حتي يتم الحصول على وثيقة العمل الحر وذلك من قبل منصة العمل الحر التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهذه الشروط والأحكام جاءت على النحو التالي:

يجب أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن ١٨ عاماً ولا يتعدى عن ٦٠ عاماً.

على المتقدم للحصول على وثيقة العمل الحر أن يكون لدية حساب على منصة أبشر حتى يتم ربط الوثيقة به.

يجب أن يكون مصدر وثيقة العمل الحر سعودي الجنسية.

لا يتم عمل وثيقة العمل الحر للمقيمين.

طريقة الحصول على وثيقة العمل الحر

يمكن لأي فرد الحصول على وثيقة العمل الحر بسهولة من خلال اتباع ما يلي من خطوات:

الولوج المباشر إلى رابط منصة العمل الحر

ثم يتم الضغط على أيقونة سجل معنا وبعدها يتم كتابة جميع البيانات المطلوبة مثل ( رقم الجوال ، كلمة المرور ، الموافقة على الشروط ، الخدمات).

الضغط على زر إنشاء حساب.

يتم كتابة رمز التأكيد الذي تم إرساله عبر الجوال.

ثم بعد ذلك يتم تفعيل حساب المستفيد لمنصة أبشر.

القيام بالضغط على المهنة الذي يريد العمل بها من خلال القائمة.

ثم بعد ذلك يتم إرسال رابط الموقع الذي يخص نشر الأعمال.

من خلال رابط أرفق ملفات يتم تحميل الملفات المطلوبة.

النقر على أيقونة أصدار وثيقة.

وأخيراً يتم مراقبة الطلب من خلال الملف الشخصي.

كيفية التحقق من وثيقة العمل الحر

لقد تم وضع بعض الخطوات التي من خلالها يستطع المواطن التحقق من وثيقة العمل الحر وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

أولا يجب أن يتم التسجيل خلال موقع منصة العمل الحر.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة التحقق من الوثيقة.

القيام بتدوين رقم الوثيقة.

بعدها يتم الضغط على زر تحقق.

ثم بعد ذلك يقوم المستخدم بقراءة جميع تفاصيل الوثيقة.

طريقة التعديل على وثيقة العمل الحر

يستطيع المواطن القيام بالتعديل على وثيقة العمل الحر وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية:

الولوج أولا إلى منصة العمل الحر.

ثم يتم الضغط على رابط الدخول عبر النفاذ الموحد.

بعد ذلك يتم إكمال عملية التسجيل وإجراء التحقق المطلوب.

ثم يتم الذهاب إلى الملف الشخصي للمتقدم.

الضغط على أيقونة النشاطات والقيام بتحديد النشاط المطلوب.

النقر على أيقونة حفظ التعديل.

وأخيراً يتم الضغط على أيقونة إصدار وثيقة جديدة.

وفي النهاية نكون قد قدمنا لكم كيفية إلغاء وثيقة العمل الحر وأيضاً قد قمنا بالتعرف على ما هي وثيقة العمل الحر والمميزات التي تقدمها الوثيقة لمن يملكها كما أننا قمنا بالتعرف على شروط الحصول على وثيقة العمل الحر وتعرفنا كذلك على كيفية التحقق من وثيقة العمل الحر وأخيراً قمنا بتوضيح طريقة التعديل على وثيقة العمل الحر.