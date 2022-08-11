نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة استخراج جواز سفر جديد عبر أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة استخراج جواز سفر جديد في المملكة، هي خدمة إلكترونية، تمكن المستفيد من إصدار جواز السفر الخاص به، وفيها يمكن طلب توصيل الوثائق عن طريق البريد السعودي، دون اللجوء للتردد على مكاتب المديرية العامة للجوازات، وتقوم وزارة الداخلية بتقديم الخدمة الإلكترونية لإصدار جواز سفر جديد، مع تسهيل وتيسير كافة الخطوات على المستفيد، وذلك مقابل رسوم 300 ريالا سعوديا، ودون استهلاك مزيد من الوقت، وعبر بوابات تقديم الخدمة مثل: البوابة الإلكترونية، أو مراكز الخدمة، أو تطبيقات الجوال.

خطوات طريقة استخراج جواز سفر جديد عبر أبشر

وفيما يلي، نذكر خطوات طريقة إصدار الجواز الجديد:

أولاً: يجب الدخول إلى بوابة “ أبشر ” الإلكترونية.

يجب الدخول إلى بوابة “ ” الإلكترونية. ثانياً: قم باختيار (المواطنين) من القائمة الرئيسية.

قم باختيار (المواطنين) من القائمة الرئيسية. ثالثاً: اذهب إلى خدمة الجوازات من قائمة الخدمات الإلكترونية.

اذهب إلى خدمة الجوازات من قائمة الخدمات الإلكترونية. رابعاً: قم باختيار الخدمة، ثم قدم الطلب.

قم باختيار الخدمة، ثم قدم الطلب. خامساً: بعد التقديم على الخدمة، سيصلك إشعار برقم المعاملة، وذلك بعد تسليم الطلب مباشرة.

وبهذا نكون قد قمنا بعرض خطوات طريقة إصدار، أو استخراج جواز سفر جديد، عبر منصة أبشر، أو تطبيقها، لكن هناك متطلبات، ينبغي توافرها، لكي تقوم عزيزي القارئ باستخراج جواز سفر جديد عبر الخدمة الإلكترونية السهلة، واليسيرة.

متطلبات يجب توافرها لإصدار جواز سفر جديد عبر أبشر

وتلك المتطلبات هي:

أولاً: سداد جميع المخالفات المرورية إن وجدت.

ثانياً: تواجد المواطن السعودي، والمراد إصدار جواز سفر جديد له، داخل الأراضي السعودية، وذلك أثناء طلب الجواز.

ثالثاً: وجود بصمة وصورة للمواطن أو المواطنة المراد إصدار جواز سفر له.

رابعاً: عدم وجود جواز سفر للمواطن المتقدم بإصدار جواز سفر جديد ، وذلك بشرط أيضا ألا يكون مرافقاً لأحد بجواز سفر.

، وذلك بشرط أيضا ألا يكون مرافقاً لأحد بجواز سفر. خامساً: الخدمة تشمل المواطن سواء كان أعزبا، أو رب أسرة، بل ويمكن أن يستخرج رب الأسرة جواز سفر جديد لأحد أفراد أسرته، لكن ممن هم دون سن ال21 عاما.

سادساً: سداد رسوم الخدمة، ويكون عبر “نظام سداد“، والرسوم هي 300 ريالا سعوديا للجواز الصالح لمدة 5 سنوات، و 600 ريالاً للجواز الممتد حتى 10 سنوات.

وللمزيد من الاستفسارات، والتفاصيل، يمكن الاطلاع على الموقع على الخريطة، وذلك عن طريق خرائط جوجل، أو الاتصال على رقم الهاتف:

00966114771100 – 992 – 011-4057000

وكذلك يمكن المراسلة عبر البريد:

وساعات العمل تبدأ من السابعة والنصف صباحاً، وحتى الثانية والنصف مساءً.