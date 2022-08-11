نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة اصدار اقامة في السعودية وشروط الحصول عليها عبر بوابة absher.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة اصدار اقامة من أكثر الأمور التي يتم تداولها داخل عمليات البحث من قبل الكثير من الناس، فدائمًا ما كانت تتم عملية اصدار اقامة في وقت كبير وكان يتم بذل مجهود وافر في سبيل التقديم لطلب فقط، ولكن بعد أن تعاونت هيئة الجوازات السعودية مع منصة أبشر، فوجدنا أن هناك الكثير من الأعباء قد تم إزالتها، وهذا ما سنقوم بإيضاحه داخل هذا المقال.

طريقة اصدار اقامة

أتاحت منصة أبشر الإلكترونية خدمة مميزة تمكن كل متقدم من اصدار إقامة جديدة عن طريق خطوات بسيطة، وهذا ما سنقوم بعرضه بالصورة الآتية:

في بداية الأمر يقوم المتقدم بالدخول مباشرة إلى الصفحة الرسمية لمنصة أبشر عبر الانترنت.

ثم يقوم بالذهاب على أيقونة أبشر أفراد الظاهرة أمامه فور دخوله الصفحة.

وبعدها يقوم بإدخال اسمه بالكامل أو إدخال رقم الهوية الوطنية الخاص به.

ومن بعد ذلك يقوم بإدخال كلمة المرور الخاصة به بصورة صحيحة، حتى يتمكن من تسجيل الدخول إلى المنصة بالشكل الصحيح.

وبعد ذلك يقوم باختيار قائمة الخدمات الإلكترونية الظاهرة بالصفحة، ومنها يقوم بالنقر على أيقونة خدمات المكفولين.

ثم تأتي خطوة الذهاب على أيقونة اصدار الإقامة، فيجب الاطلاع الكافي على التعليمات الخاصة بتلك الخدمة، وبعدها يقوم المتقدم بالنقر على أيقونة التالي.

وبعدها يقوم المتقدم بتحديد اسم العمالة الذي يريد اصدار الإقامة الجديدة من خلالها.

ومن هنا يقوم بتحديد الفترة الزمنية للإقامة ومكان الميلاد والمدينة التابع إليها المتقدم.

ثم يقوم باختيار حالته الاجتماعية، ومن بعدها يقوم بالنقر على أيقونة الموافقة على الشروط والأحكام.

وبعد ذلك يقوم بالضغط على أيقونة اصدار الإقامة، وسيظهر أمامه كافة المعلومات الخاصة به، فهنا يقو بالدخول على أيقونة تأكيد الطلب، وسيتم اصدار إقامته من جانب إدارة الجوازات بعد 90 يوم من مدة التقديم.

شروط الحصول على إقامة

قامت الهيئة العامة للجوازات بالسعودية بتحديد عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في كل متقدم للحصول على إقامة جديدة، ومن أبرز تلك الشروط الآتي ذكره:

يجب أن يكون المتقدم مقيمًا داخل الأراضي السعودية.

ومن الضروري أن يكون لديه جواز سفر غير منتهي الصلاحية.

ولابد أن يقوم المتقدم بدفع أي مخالفة مرورية قد ارتكبها من قبل.

كما يجب أن يتم سداد الرسوم المالية الخاصة باستخراج الإقامة.

وفي الختام نكون قد أوضحنا لكم بصورة مفصلة طريقة اصدار اقامة جديدة داخل السعودية من خلال منصة أبشر، فوجدنا أن الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الحكومة السعودية عبر منصة أبشر قد وفرت الكثير من الأعباء على كافة المواطنين بصورة لافتة للنظر.