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عمر شويل - جدة طريقة تحديث تطبيق توكلنا الإصدار الجديد 1443؛ يُعد تطبيق توكلنا من التطبيقات المميزة في المملكة حيث وصل عدد مستخدميه إلى 17 مليون مستخدم حيث أنه يوفر العديد من الخدمات للمواطنين إلكترونياً حيث يتم تحميله على الهاتف والتسجيل به واستخدامه بكل سهولة، فقد تم إنشاءه أثناء انتشار فيروس كورونا للحد من انتشار الفيروس ومنع التزاحم، لذلك يبحث المواطنين عن طريقة تحديث التطبيق وذلك لمتابعة كل ما هو جديد والاستفادة من خدماته بشكل مستمر.

طريقة تحديث تطبيق توكلنا الإصدار الجديد 1443

تم التأكيد على ضرورة تحديث التطبيق عبر صفحته الرسمية وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية :

الدخول إلى آب ستور أو جوجل بلاي. القيام بالبحث عن توكلنا. النقر على زر تحديث. سيتم تحديث التطبيق إلى آخر إصدار ومن ثم الاستفادة من خدماته الجديدة.

خطوات تفعيل توكلنا لمن لديهم حساب أبشر

يتم التسجيل في تطبيق توكلنا لمن يملكون حساب أبشر عن طريق اتباع الخطوات التالية :

تحميل تطبيق توكلنا من آب ستور أو جوجل بلاي. الدخول إلى التطبيق والنقر على إنشاء حساب. تدوين جميع المعلومات المطلوبة بدقة. سيتم إرسال رسالة عبر رقم الهاتف المسجل في أبشر تحتوي على رمز التحقق. قم بتدوين رمز التحقق في موضعه لتفعيل الحساب. قم بتحديد عنوانك على الخريطة بدقة. ثم تحديد أفراد الأسرة والمكفولين الموجودين في نفس مكان إقامتك.

طرق حل مشاكل تطبيق توكلنا

قد يتعرض التطبيق أحياناً لبعض المشاكل التي تعيق استخدامه والاستفادة من خدماته، لذلك نقدم إليكم بعض الطرق التي تساعد على حل مشاكل تطبيق توكلنا :

تسجيل الخروج من التطبيق والدخول مرة أخرى بهذه الطريقة قد يتم التخلص من بعض المشاكل الفنية.

القيام بحذف بيانات التطبيق عن طريق الدخول إلى التفاصيل والقيام بحذفها ثم تشغيل التطبيق ثانياً قد يساعد ذلك على التخلص من بعض المشاكل التي يواجهها المستخدم.

طريقة تحديث تطبيق توكلنا للأيفون

يمكن لمن يملكون جوال من نوعية أيفون أو أيباد تحديث تطبيق توكلنا للاستفادة من خدماته الجديدة عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الدخول إلى تطبيق توكلنا. الضغط على كلمة تحديث. بعد إنتهاء التحديث يمكن الدخول إلى التطبيق. ثم إدارة الخدمات الجديدة. هكذا يتم تحديث التطبيق للأيفون والأيباد بكل بسهولة حتى تتمكن من الاستفادة من الخدمات الجديدة

خطوات استعادة كلمة المرور في تطبيق توكلنا

يمكن استرجاع كلمة المرور عند نسيانها عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الولوج إلى الصفحة الرئيسة.

تحديد نوع المستخدم زائر أن نقيم.

النقر على استرجاع كلمة المرور.

تحديد كلمة الهوية وتاريخ الميلاد

سيتم الحصول على رمز التحقق عند مطابقة البيانات وذلك لاستعادة كلمة المرور.

طريقة التسجيل في تطبيق توكلنا بدون ابشر

عند التسجيل في توكلنا لابد من وجود حساب في أبشر ولكن إذا كان المتقدم لا يملك حساب في أبشر من الممكن الحصول على رقم هاتف شخص آخر لديه حساب في أبشر وفي هذه الحالة لا يستطيع هذا الشخص من التسجيل في توكلنا بنفس الرقم ولكن هذا يُعد لمن يريد التسجيل ولا يملك حساب في أبشر ويتم التسجيل عن طريق الخطوات التالية :

الولوج إلى منصة ابشر . الدخول على أيقونة ابشر أفراد. ثم الضغط على خدمات من قائمة خدماتي. الضغط على الخدمة العامة ثم اختيار تعريف رقم الهاتف لتطبيق توكلنا. تدوين البيانات المطلوبة مثل رقم الجوال والإقامة وتاريخ الميلاد. ستصلك رسالة بكود التحقق قم بتدوينه في موضعه. قم باستكمال خطوات التعريف. عند الانتهاء من تعريف رقم الجوال ستصلك رسالة تفيد بإمكانية التسجيل في توكلنا.

طريقة تسجيل دخول تطبيق توكلنا

يمكن تسجيل دخول تطبيق توكلنا عن طريق الخطوات التالية :

الدخول إلى تطبيق توكلنا المثبت على الجوال. النقر على مستخدم جديد. كتابة رقم الإقامة للمقيم ورقم الهوية الوطنية للمواطن السعودي. تدوين تاريخ الميلاد. النقر بالموافقة على الإقرار. سيتم إرسال رسالة على الهاتف تحتوي على رمز التفيعل قم بتدوينه في موضعه. النقر تسجيل دخول.

خدمات تطبيق توكلنا

يُعد تطبيق توكلنا من أحد أهم التطبيقات التي أطلقتها هيئة الذكاء الاصطناعي سدايا لتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين وذلك لمنع التكدس في الجهات والمقرات الحكومية حتى لا يؤدي إلى تفشي فيروس كرورنا حيث تم إطلاقة أثناء فترة انتشار الفيروس وهو تطبيق معتمد من وزارة الصحة السعودية ويمكن استخدامه من قبل المقيمين والزوار في المملكة ومن الخدمات التي يقدمها تطبيق توكلنا :

حجز موعد لفحص كورونا.

خدمة الهوية الرقمية.

الجواز الصحي.

العنوان الوطني.

وخدمة المخالفات المرورية.

عرض تصاريح العمرة.

خدمة لوحة البيانات.

تصاريح اعتمرنا.

معرض مواعيد الأحوال المدنية.

الحالة الدراسية للأبناء.

خدمة تصريح الحج.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية في توكلنا

يعد الاستعلام عن المخالفات المرورية من الخدمات التي يقدمها تطبيق توكلنا والتي تتم عن طريق التالي:

الولوج إلى الموقع الرسمي توكلنا. الدخول إلى خدمات التطبيق. ثم اختيار المخالفات المرورية. تحديد أيقونة مخالفاتي. تدوين البيانات المطلوبة. النقى على استعلام. يتم عرض كافة المخالفات المرورية الخاصة بالمستعلم.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم في نهاية هذا المقال طريقة تحديث تطبيق توكلنا الإصدار الجديد 1443؛ كما وضحنا لكم خطوات تفعيل تطبيق توكلنا لمن يملك حساب أبشر وكذلك طرق حل مشاكل تطبيق توكلنا.