نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن فيرجن موبايل السعودية بثلاث طرق مختلفة اختر ما يناسبك والاسهل لك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد شركة فيرجن أحد أكبر شركات الاتصالات في المملكة العربية السعودية، والتي يفضلها الكثير من العملاء و يرغبون في معرفة طريقة شحن فيرجن من خلال الطرق الإلكترونية البسيطة في استخدامها وذلك عبر ممثلي الخدمة في الشركة، وتعمل الشركة على خدمة وراحة عملائها بتقديم عدة عروض و خدمات، و سوف نوضح لكم في مقال اليوم أبسط طرق الشحن بخطوات سهلة وواضحة.

طريقة شحن فيرجن

يستطيع عملاء الشركة القيام بالشحن بطريقة سهلة بتطبيق عدة خطوات كالتالي:

ادخل مباشرة إلى الموقع الرسمي الخاص بشركة فيرجن.

بعد ذلك انظر أعلى الصفحة ستجد خيار الشحن السريع، قم بالضغط عليه.

ثم أكتب رقم الخط المراد شحنه.

بعد ذلك حدد مبلغ الشحن الذي ترغب فيه من القائمة التي ستظهر لك.

ثم قم باختيار على متابعة لاستكمال خطوة الدفع والشحن.

بعد ذلك أدخل بيانات بطاقتك الائتمانية الصحيحة، وقم بتطبيق التعليمات التي توجه لك.

أخيرًا ستصلك رسالة تؤكد إتمام عملية الشحن، ومبلغ الشحن.

طريقة شحن فيرجن عبر الهاتف

يوجد مجموعة من المستخدمين الذين يرغبون في القيام بعملية الشحن من خلال الهاتف الخاص بهم، بواسطة بطاقات الشحن المتداولة بالأسواق فقط بالطريقة التالية:

قم بإحضار بطاقة شحن الرصيد من أحد المحلات.

بعد ذلك قم بكتابة كود #101* وهو الرقم الخاص بالشحن.

ثم اتبع الأوامر التي تطلب منك على شاشة الهاتف.

بعد ذلك تأكد من إدخال الكود الخاص ببطاقة الشحن التي تحملها عندما يطلب منك.

سوف تصلك رسالة تؤكد لك نجاح عملية الشحن، والمبلغ الذي تم شحنه.

طريقة شحن فيرجن عبر سداد

وفرت أيضًا الشركة عدة طرق للشحن لتسهيل الخدمة على عملائها، ومنها خدمة سداد للمدفوعات التي يمكن الشحن عبرها بالطريقة التالية:

الاتجاه إلى أحد ماكينات الصراف الألي التابعة لسداد.

بعد ذلك استخدم بطاقة الصراف خاصتك، وأدخل رقمها السري الصحيح.

ثم قم بتحديد خدمة سداد، ثم أوجد شركة فيرجن من بين أسماء شركات الاتصالات المدرجة أمامك.

بعد ذلك أكتب رقم 151، ثم أكتب رقم جوالك في الخانة المخصصة له.

ثم قم بتحديد قيمة الشحن التي تريدها.

بعد ذلك ستحصل على رسالة تتضمن نجاح عملية الشحن، وقيمته.

من خلال سطور مقال طريقة شحن فيرجن قدمنا لك عدة طرق بسيطة لإتمام عملية شحن شريحة فيرجن، كما شرحنا لك الخطوات الصحيحة الواجب إتباعها لضمان نجاح عملية الشحن، فقط قم بإتباع خطوات الطريقة التي تناسبك وستنجح في شحن هاتفك بسرعة.