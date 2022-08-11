شروط التمويل العقاري مصرف الراجحي 2022 السعودية.

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عمر شويل - جدة شروط التمويل العقاري بنك الراجحي 2022 هل تتطلع لشراء عقار في السعودية؟ إذا كان الأمر كذلك ، فستحتاج إلى الحصول على تمويل من أحد البنوك وهو مصرف الراجحي الذي يعتبر هو أحد البنوك الرائدة في المملكة العربية السعودية التي تقدم التمويل العقاري، وهناك شروط وأحكام التمويل العقاري للبنك مواتية للغاية للمقترضين، حيث أن الحد الأدنى بالنسبة للدفعة المقدمة 5٪ فقط، ومبلغ القرض يصل إلى 5 مليون ريال سعودي، وفترة السداد تصل إلى 25 سنة بالإضافة إلى ذلك ، ويوجد في بنك الراجحي مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات الأخرى مثل منتجات التمويل العقاري وخدمات الرهن العقاري وغيرها من الخدمات.

التمويل العقاري مصرف الراجحي 2022

عملية التقدم للحصول على تمويل عقاري من مصرف الراجحي عملية مباشرة ستحتاج إلى إرسال نموذج طلب وتقديم الوثائق الداعمة بمجرد الموافقة على طلبك، ستحتاج إلى توقيع اتفاقية قرض وإجراء دفعة أولى أخيرًا، سيقوم البنك بصرف أموال القرض ويمكنك البدء في سداد المدفوعات وإذا كان لديك أي أسئلة حول التمويل العقاري من مصرف الراجحي ، فتأكد من مراجعة قسم الأسئلة الشائعة أدناه.

شروط التمويل العقاري من مصرف الراجحي 2022 المملكة العربية السعودية.

يقدم مصرف الراجحي مجموعة واسعة من الحلول التمويلية للراغبين في شراء العقارات في المملكة العربية السعوديةتختلف شروط وأحكام التمويل اعتمادًا على نوع العقار الذي يتم شراؤه، بالإضافة إلى الوضع المالي لمقدم الطلب. من المهم مراجعة جميع الشروط والأحكام بعناية قبل توقيع أي عقد.

لمعرفة مقدار التمويل الذي ترغب في الحصول عليه.

مع العلم أنه يمكنك الحصول على مبلغ يعادل 58 ضعف راتبك.

مع العلم أن التمويل لمدة 20 سنة مقسم على راتبك بشكل نسبي.

يجب أن يكون معدل التمويل ليصل الي 3.25٪ سنويًا ولمدة 30 عامًا.

سيتم تحديد مبلغ الدفعة المقدمة حسب نوع العقار الذي يتم شراؤه والوضع المالي لمقدم الطلب في معظم الحالات، تتراوح الدفعة المقدمة ما بين 10٪ و 20٪ من سعر الشراء قد يطلب مصرف الراجحي دفعة مقدمة أعلى أو أقل حسب الظروف المحددة ويختلف مبلغ القرض وفترة السداد أيضًا اعتمادًا على نوع العقار الذي يتم شراؤه والوضع المالي لمقدم الطلب. بشكل عام ، يمكن أن تصل القروض إلى 80٪ من سعر الشراء، مع فترات سداد تتراوح من 5 إلى 25 عامًا. يجوز لمصرف الراجحي الموافقة على القروض لفترة سداد أقصر أو أطول حسب الظروف المحددة.

أسعار الفائدة.

تبلغ معدلات الفائدة على التمويل العقاري من مصرف الراجحي حاليًا 3٪ سنويًا للقروض ذات فترة السداد 5 سنوات أو أقل ، و 4٪ سنويًا للقروض مع فترة سداد من 6-10 سنوات ، و 5٪ سنويًا للقروض ذات فترة السداد 11 سنة أو أكثر. تخضع أسعار الفائدة هذه للتغيير في أي وقت دون إشعار مسبق.

التقديم للحصول علي تمويل العقاري من مصرف الراجحي 2022