نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على خطوات التسجيل في حساب المواطن 1444 والاستفادة من دعم المواطنين في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعرض لكم خطوات التسجيل في حساب المواطن والذي يعد من اهم برامج الدعم في المملكة، حيث تم إطلاقه في عام 2017 وحقق نجاح كبير خلال السنوات الماضية من حيث انه يقدم كافة الخدمات المالية التي تدعم المواطنين من محدودي الدخل، أصدرت الحكومة السعودية قرار جديدا لحماية أصحاب الدخل الضعيف من الآثار السلبية من الإصلاح الاقتصادي في السعودية في الفترة الحالية ويهدف هذا البرنامج إلى زيادة كفاءة مساهمة الحكومة في الدعم للفئات الضعيفة دون غيرها من الفئات الأخرى، وهو ما يحقق العدالة المجتمعية داخل المملكة.

برنامج حساب المواطن 1444

وشهد البرنامج إقبال كبير خلال الفترة الماضية من المواطنين الراغبين في التسجيل وذلك بعد أن صدرت أوامر ملكية بفتح باب التسجيل من جديد بعد أن كان مغلق، ويهدف برنامج حساب المواطن إلى تقليل الآثار الناتجة عن التوسع الاقتصادي في البلاد حيث تسبب التوسع الاقتصادي في ضرر إلى الفئات الضعيفة، زيادة مستوى دعم الجهات الحكومية إلى الفئات الضعيفة . حيث قامت بتطوير كافة النواحي حتي تتمكن من خلالها من توجه المنافع إلى المواطنين وتشجيع الحكومة للأفراد في استخدام الموارد الطبيعية بشكل مناسب و المحافظة عليها من الإهدار.

شروط التقديم في برنامج حساب المواطن

حيث وضعت الحكومة مجموعة من الشروط للتقديم إلى هذا البرنامج و يجب أن تتوافر في الفرد المتقدم لهذا البرنامج وهي كالآتي:

أن يكون المتقدم من أصحاب الجنسية السعودية ولا يشترط ذلك في الزوجة.

أن يكون الفرد مقيما في السعودية بشرط أن لا يسافر في آخر ثلاث أشهر خلال العام.

أن يكون للفرد بطاقة خاصة بالتنقل.

أن لا يكون الفرد المتقدم قد دخل إلى أي دار إيواء وكذلك أن لا يكون داخل السجن.

أن تكون البيانات التي قدمها الفرد متوافقة في البرنامج متوافقة بيانات الفرد في الجهات الحكومية .

خطوات التسجيل في حساب المواطن

ويعد حساب المواطن من أبرز برامج الدعم الذي تم إطلاقها في المملكة العربية السعودية وتقدم الكثير من الدعم لعدد كبير من المواطنين المسجلين لدى قوائم الضمان الاجتماعي، ويأتي ذلك ضمن رؤية المملكة 2030 والتي من أهم مبادئها هو دعم المواطنين من محدودي الدخل وتحقيق العدالة داخل المجتمع السعودي، ولكي يتم الاستفادة من الدعم المقدم من البرنامج يجب أولا التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني، وسوف يتم فحص جميع الطلبات والإعلان عن نتائج الأهلية والاستحقاق، ولكي تقوم بالتسجيل في حساب المواطن يجب عليك القيام بالخطوات التالية: