نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات.. كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444 وشروط استحقاق الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة كثرت عناوين البحث في الفترة الأخيرة حول كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، ويعتبر هذا الضمان عبارة عن مبلغ من المال تصرفه وزارة التنمية الاجتماعية المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية للأسر الفقيرة والمحتاجين والأفراد العاجزين عن العمل، وذلك لتحسين مستواهم المعيشي حتي يتمكنوا من مجابهة أعباء الحياة المتعددة والمتطلبات الخاصة بهم، ونظراً لأهمية هذا الدعم المالي يتساءل عدد كبير من الأشخاص عن خطوات التسجيل والشروط المطلوبة للحصول على هذا الدعم، وهنا سوف نعرض لكم كيفية التسجيل للحصول على الضمان الاجتماعي المطور لعام 2022.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444



يتم تقديم هذا الدعم المالي للأفراد المحتاجين كل شهر لمساعدتهم على المعيشة وتلبية احتياجاتهم الأساسية، لذلك يتساءل الجميع عن كيفية التسجيل للحصول على هذا الضمان الخاص بمحدودي الدخل وخطوات التسجيل كالآتي:

أولا قم بالتوجه إلى موقع وزارة الموارد البشرية

بعد ذلك قم بالضغط على الخدمات الإلكترونية الموجودة داخل الموقع.

ثم قم بالنقر على زر إنشاء حساب إلكتروني جديد.

قم بالضغط على مربع المعاشات ثم قم بإدخال جميع البيانات الخاصة بك داخل الموقع.

بعد التأكد من كتابة البيانات والتأكد من صحتها قم بالضغط على زر تسجيل.

وإذا تم قبول طلبك والحصول على الضمان الاجتماعي سوف تصلك رسالة خاصة إلى هاتفك المحمول.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور

وضعت وزارة التنمية الاجتماعية للموارد البشرية بعض الشروط اللازمة لكي يتمكن الأفراد من الحصول على هذا الضمان والاستفادة من الدعم الحكومي المقدم للمواطنين وهذه الشروط عبارة عن الآتي:

يشترط أن يكون الشخص المتقدم من اصل سعودي الجنسية.

ويجب أن يكون مقيم داخل المملكة العربية السعودية بشكل مستمر.

يشترط ألا يتجاوز داخل الفرد الشهري عن 550 ريال سعودي، وبالنسبة للأسرة لا يزيد الدخل الشهري عن 1100 ريال سعودي.

يشترط أن يقدم الشخص المصاب أوراق تدل على وجود عجز كلي أو جزئي ادي إلى عجزة عن العمل.

يشترط ألا يكون الفرد مقيم في المراكز الحكومية الخاصة بالرعاية.

وإذا خالف أي فرد أيا من هذه الشروط سوف لن يحصل على الضمان الاجتماعي المطور.

ما هو الضمان الاجتماعي المطور

ويعد الضمان الاجتماعي من الأنظمة التي تم الاعتماد عليها في المملكة العربية السعودية من أجل مساعدة محدودي الدخل سواء من الأسر أو الأفراد أو الأرامل أو المطلقات، وغيرهم من الفئات التي تستحق الحصول على ذلك الدعم الذي يساعدهم في مواجهة ظروف المعيشة، وهو ما يحقق في النهاية العدالة المجتمعية داخل المملكة.