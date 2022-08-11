نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي خطوات إصدار إذن إصلاح مركبة 1444 عبر بوابة أبشر الإلكترونية absher.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أكثر التساؤلات المنتشرة عبر مواقع الإنترنت في الفترة الأخيرة هي كيفية إصدار إذن إصلاح مركبة من داخل منصة أبشر، وهذه تعتبر من أفضل الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منصة أبشر للمواطنين الموجودين داخل المملكة العربية السعودية، حيث تمكنك من استخراج رخصة إصلاح المركبات بشكل إلكتروني عبر الإنترنت بطريقة سهلة وسريعة، وذلك بجانب العديد من الخدمات الأخرى التي تقدمها هذه المنصة، لذلك يتساءل الجميع عن كيفية إصدار هذا الأذن، وهنا سوف نعرض لكم خطوات التسجيل للحصول على إذن إصلاح مركبة عبر منصة أبشر لعام 1444.

إصدار إذن إصلاح مركبة عبر بوابة أبشر

هناك العديد من الخطوات التي تستطيع من خلالها التسجيل داخل منصة أبشر للحصول على إذن إصلاح مركبة، وهذه تعتبر من أكثر التساؤلات الموجودة عبر مواقع الإنترنت المختلفة، وخطوات التسجيل هي:

الدخول على بوابة أبشر الإلكترونية

بعد ذلك قم بالنقر على زر تسجيل ثم قم بإدخال كافة البيانات الخاصة بك.

ثم قم بالدخول إلى مربع الخدمات الإلكترونية الخاصة بإصلاح المركبات.

بعد ذلك قم بالدخول على كلمة تصريح، وسوف تلاحظ ظهور الصفحة الرسمية أمامك قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة.

في النهاية وبعد التأكد من سلامة البيانات التي دونتها قم بطباعة الأوراق وتسليمها إلى المكان المخصص لإصلاح المركبات.

شروط الحصول على إذن إصلاح مركبة عبر أبشر

لكي تتمكن من الحصول على هذا الإذن عليك اتباع بعض الشروط والإجراءات اللازمة للتسجيل وهذه الشروط تتخلص في:

يشترط ألا تكون مسبوق بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.

يجب عليك تقديم كافة المستندات المطلوبة التي حددتها منصة أبشر.

يشترط أن يكون طلب الإصلاح ناتج عن حادث يتم التحقق فيه.

يكون الحد الأدنى للحصول على هذا هو مرور ثلاثة أشهر فقط من تاريخ الحادث.

وأيضاً تستطيع تسجيل عدة طلبات في حين تنوع الحوادث.

يمكن تقديم هذا الطلب لكافة المواطنين من داخل المملكة العربية السعودية.

لا يمكنك تقديم نفس الطلب لنفس المركبة في عام واحد.

في حين تخلف أي شخص عن هذه الشروط لن يتمكن من الحصول على إذن إصلاح مركبة.

بوابة أبشر الإلكترونية

تعد بوابة أبشر الإلكترونية من أهم البوابات التي تقدم الخدمات للمواطنين في مختلف المجالات، وذلك سواء الخاصة بالأعمال أو الأفراد، حيث نجحت أبشر في تقديم أكثر من 330 خدمة مختلفة منذ أن تم إطلاقها، كما تشهد ملايين الزيارات من المواطنين من أجل الاستفادة من ما تقدمه من خدمات.