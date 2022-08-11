نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون كفيل وبدون تحويل الراتب 1000000 للسعودي والمقيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة الآن دون الحاجة إلى كفيل وأيضا دون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري يستطيع كل المواطنين السعوديين وأيضا المقيمين الحصول على أفضل تمويل يمكنهم من الحصول على السيارة التي يرغبون في الحصول عليها ويمتاز هذا التمويل التأجيري لدى شركة إمكان بأنه تمويل لا يتعارض مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية كما تم تصميمه كذلك بمزايا عديدة أخرى.

بدون كفيل وبدون تحويل الراتب مليون ريال لدى شركة إمكان

شركة إمكان للتمويل بالسعودية تتيح العديد من المنتجات التمويلية المختلفة والتى قد تم تصميمها من أجل مساعدة العملاء ومن بين تلك المنتجات التمويل التأجيري المتاح لكافة العملاء السعوديين وكذلك المقيمين كما يتمتع أيضا بالمزايا التالية

يتميز التمويل التأجيري لدى شركة إمكان بأنه لا يتعارض مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية. كذلك يتميز التمويل التأجيري من إمكان بانه لا يحتاج تحويل الراتب الشهرى أثناء التقديم. كما يتميز القرض التأجيري من إمكان بأنه متوفر للسعودي وكذلك المقيم. يصل قيمة التمويل التأجيري لدى شركة إمكان للتمويل إلى مليون ريال سعودي كحد أقصى. 2000 ريال هو الحد الأدنى للراتب الشهري للعميل المتقدم. 1900 ريال سعودي هو الحد الأدنى للدخل الشهري للعميل المتقاعد الراغب في طلب التمويل. يوفر أيضا التمويل التأجيري لدى شركة إمكان التأمين طوال فترة التمويل. يستطيع العملاء الراغبين في طلب التمويل التأجيري من شركة إمكان تقسيط سداد التمويل على 60 شهر. لا يحتاج كذلك التمويل التأجيري من شركة إمكان إلى وجود كفيل.

المستندات المطلوبة لطلب التمويل التأجيري لدى شركة إمكان

هناك عدد من المتطلبات اللازمة عند التقديم لطلب التمويل التأجيري لدى شركة إمكان للتمويل بالسعودية وتتمثل تلك المتطلبات في الآتي

تحديد سعر السيارة التى يرغب العميل في الحصول عليها. كذلك تقديم كشف حساب بنكي لأخر فترة ثلاثة أشهر. أيضا تقديم خطاب تعريف بالراتب. الهوية وتكون سارية المفعول. تقديم أيضا رخصة قيادة سارية المفعول.

طريقة الحصول على التمويل التأجيري لدى شركة إمكان

حددت شركة إمكان للتمويل طريقتين من أجل الحصول على التمويل التأجيري وهما