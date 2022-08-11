نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على الوظائف التعليمية والتخصصات المطلوبة للتقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية تقوم بالإيضاح عن التقديم على الوظائف التعليمية، ولذلك تم الإعلان على أن إتاحة حوالي 11 ألف و 547 وظيفة تعليمية، وهذا بنظام التقاعد حيث أن هذا فيما يخص اللائحة التنفيذية الخاصة بالموارد البشرية داخل الخدمة المدنية، وهذا رتبة معلم ممارسة العام الدراسي الجديد 1444 ولذلك سوف يتم التقديم إلكترونياً عن طريق منصة جدارة التعليمية بالمملكة، وأضاف إلى ذلك أن الوزارة قامت بالإيضاح عن كافة التخصصات المطلوبة للوظائف التعليمية المختلفة والعديدة،

ولذلك أكدت وزارة التعليم عن العديد من الشروط الأساسية لكي يتم التقديم على هذه الوظائف، حيث أن وزارة التعليم السعودية أكدت عن كافة الخطوات اللازمة لكي يتم التقديم الإلكتروني.

التقديم على الوظائف التعليمية :

أوضحت وزارة التعليم السعودية عن العديد من التخصصات المستهدفة لكي يتم التقديم بها بعد توافر جميع الشروط اللازمة للقبول، ولذلك تم فتح التقديم في الفترة الماضية يوم 7 أغسطس 2022م ولذلك سوف يتم الإعلان عن النتيجة يوم السبت الموافق 13 أغسطس الجاري 2022م .

التخصصات المطلوبة للتقديم :

المهارات الرقمية. اللغة الانجليزية . إدارة الأعمال. الرياضات . الفيزياء. الكيمياء. الأحياء.

شروط الوظائف التعليمية بالمملكة:

يجب على المتقدم ام يكون ن حاصل على درجة البكالوريوس في أي من التخصصات المتاحة. يلزم أن يقوم المتقدم لديه جميع المعايير والشروط الأساسية. يجب على المتقدم أن يكون لديه شهادة من خارج السعودية، ويلزم أن تكون معادلة الشهادة في المملكة. يجب توافر جميع الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم.

كيفية التقديم على الوظائف التعليمية :

يجب على المتقدم الدخول على منصة جدارة. ثم بعد ذلك إدخال الاسم ورقم الهوية والرقم السري. يجب التحقق من رمز التحقق المرئي . ثم النقر على أيقونة الدخول. يجب اختيار التقديم على الوظائف التعليمية الخاصة بمنصة جدارة. يجب على المتقدم اختيار الوظيفة المناسبة الخاصة بالوظائف. يجب الضغط على أيقونة الموافقة على كافة الشروط والأحكام المطلوبة. يجب إدخال جميع الأوراق والمستندات المطلوبة. ثم النقر على كلمة “التسجيل”.

التسجيل في برنامج جدارة: