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عمر شويل - جدة حساب المواطن: حصد 6 أثرياء حصلوا على الدعم دون وجه حق.

بلغ عدد المستفيدين من حساب المواطن السعودي والمستوفين لمعايير الاستحقاق، والمكتملة طلباتهم في الدفعة السابعة والخمسين 10.9 مليون مستفيد، ولقد تم إيداع نحو 3.6 مليار ريال سعودي أمس الأربعاء مخصصة كدعم لشهر أغسطس، ووفقاً لبيان تم إصداره من البرنامج، فقد بلغ إجمالي ما تم دفعه للمستفيدين من برنامج حساب المواطن منذ انطلاقته عام 2017 أكثر من 127 مليار ريالا سعوديا، منها 1.133 مليار ريالا سعوديا تم دفعها على سبيل التعويض عن دفعات سابقة.

وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبد الله الهاجري، أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم المخصص لهم في هذه الدفعة. وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة من الأسر المستفيدة على 1974 ريالا.

وبلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2.1 مليون رب أسرة، ليشكلوا حوالي 90% من إجمالي عدد المستفيدين. لكن عدد التابعين كان أقل حيث بلغ 8.5 مليون مستفيد. فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 233 ألف مستفيد. ليشكلوا 19% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

حصد 6 أثرياء حصلوا على الدعم بدون وجه حق من حساب المواطن

وكشف الهاجري عن رصد البرنامج لعدد من المستفيدين تحصلوا على دعم برنامج حساب المواطن بدون وجه حق. وذلك بسبب إخفائهم معلومات جوهرية، وعدم إفصاحهم عن دخلهم، مخالفين بذلك ضوابط البرنامج. والإقرارات التي وافق عليها المستفيد عند التسجيل، وتبين بعد مراجعة بياناتهم عدم تطابقها مع المصادر ذات العلاقة.

وقال مدير عام التواصل، أنه من ضمن تلك الحالات 6 من المستفيدين يقبضون الدعم منذ أكثر من عامين. ويملك كل مسفيد منهم أكثر من 79 عقارا، ويربح منها ربحا سنويا من عقود إيجار موثقة، ولم يقوموا بالإفصاح عنها. مما ترتب عليه أن اتخذ البرنامج قراراً سريعا بإيقاف الدعم المخصص لهم، والتعامل معهم وفقا للقواعد المنصوص عليها في البرنامج.

وقال الهاجري أن البرنامج يقوم بالربط أولا بأول، وتحديث ومراجعة البيانات الخاصة بالمستفيدين بشكل دوري. وذلك مع الجهات ذات العلاقة، وذلك للتأكد من المطابقة التامة مع ما أفصح عنه المستفيد من معلومات في البوابة الإلكترونية لضمان توجيه الدعم لمن يستحق.