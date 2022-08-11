نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم تمديد تأشيرة الزيارة العائلية 2022 السعودية وشروطها في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسوم تمديد تأشيرة الزيارة العائلية 2022 تسعى حكومة المملكة العربية السعودية باستمرار إلى تقديم الخدمات لمواطنيها والمقيمين فيها الذين يرغبون في اأن يقوم أهلهم بزيارتهم في المملكة، ومن بين هذه الخدمات تحديد رسوم التأشيرة الخاصة بالتأشيرة العائلية، حيث متاح الان الحصول على تأشيرة زيارة عائلية سعودية للأجانب العاملين في المملكة، خاصة في فصل الصيف بعد أن انتهت الدراسة توجد العديد من الأسر عمل زيارة للزوج في السعودية.

رسوم تمديد تأشيرة الزيارة العائلية 2022

كم سيكلف تمديد تأشيرة الأسرة في عام 2022؟ حيث يمكنك التقدم بطلب للحصول على تأشيرة زيارة عائلية سعودية، بالتقدم لوزارة الداخلية السعودية والحصول معلومات عن الرسوم الفردية والنفقات العامة التي يجب دفعها قبل التقديم أتاحت الهيئة العامة لجوازات المملكة هذه الخدمة عبر الإنترنت عبر أبشر أو إنجاز، وتبلغ تكلفتها 100 ريال للفرد، مع خيار التجديد عدة مرات طالما أن فترة التمديد لا تتجاوز 180 يومًا من تاريخ الوصول.

تختلف الرسوم الخاصة بزيارة المملكة العربية السعودية وذلك باختلاف مدة التأشيرة على النحو التالي:

سوف تكون الرسوم الخاص بزيارة اسرتك لمدة يومين حوالي 100 ريال سعودي.

سوف تكون الرسوم الخاص بزيارة اسرتك لمدة 4 أيام 300 ريال.

سوف تكون الرسوم الخاص بزيارة اسرتك لمدة 14 يوم 300 ريال سعودي.

سوف تكون الرسوم الخاص بزيارة اسرتك لمدة 30 يوم 300 ريال سعودي.

سوف تكون الرسوم الخاص بزيارة اسرتك 300 ريال سعودي.

سوف تكون الرسوم الخاص بزيارة اسرتك لمدة 180 يوم 3000 ريال سعودي.

سوف تكون الرسوم الخاص بزيارة اسرتك لمدة سنة 5000 ريال سعودي.

سوف تكون الرسوم الخاص بزيارة اسرتك لمدة لمدة عامين 8000 ريال سعودي.

طريقة تمديد تأشيرة زيارة عائلية من خلال منصة أبشر

تأشيرة زيارة عائلية سعودية وذلك للمواطنين السعوديين يمكنك تجديد تأشيرتك إلكترونيًا من خلال منصة أبشر، ويتم ذلك قبل انتهاء صلاحيتها أو بعد 3 أيام ، واتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر.

ثم قم بتسجيل الدخول إلى النظام الأساسي باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور فقط.

بعد ذلك ، حدد خدمة جواز السفر ، ثم انقر فوق تمديد التأشيرة.

أدخل جميع البيانات المطلوبة ، ثم قم بتحميل جميع المستندات ودفع الرسوم المطلوبة.

قدم طلب تمديد.

انتهاء صلاحية تأشيرة الزيارة العائلية 2022 له تكلفة عالية في الوقت الحالي. إذا كنت بالخارج وانتهت صلاحية التأشيرة قبل أن تتمكن من المغادرة، فسيتم تلقائيًا فرض غرامة قدرها 15000 ريال سعودي، وسيتم الترحيل فورًا إذا كان هذا الخطأ لأول مرة ، وإذا كان هذا الخطأ هو الثاني ، فهذه هي المرة الثانية التي يكون فيها سعوديًا. سيتم توقيع غرامة مالية قدرها 25 ألف ريال بالإضافة إلى الحبس لمدة 3 أشهر ثم الترحيل بعد انتهاء مدة السجن.