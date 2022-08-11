نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية 1444 وزارة الحرس الوطني في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير من طلاب المملكة العربية السعودية عن رابط نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية لحاملي الشهادة الجامعية على محرك البحث “جوجل”، وقد أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية عن نتائج الترشيح الأولى للعام الدراسي 1444ه لحملة الشهادة الجامعية عبر تغريدة على الحساب الرسمي لوزارة الحرس الوطني على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وقد أتاحت الوزارة رابط الإستعلام عن النتائج إلكترونياً وسنوضحه لكم لاحقاً، ومن الجدير بالذكر أن كلية الملك خالد العسكرية فتحت باب التقديم خلال شهر يونيو الماضي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين من يوم 26 إلى 30 يونيو، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية الإستعلام عن نتائج ترشيح كلية الملك خالد العسكرية كما وضحنا لكم في مقال سابق رابط نتائج قبول جامعة الجوف، فتابعونا.

نتائج قبول كلية الملك خالد

يُمكنكم الإستعلام عن نتائج الترشيح الأولية لكلية الملك خالد العسكرية من خلال النقر على الرابط المظلل لينقلكم إلى صفحة الإستعلام، ومن الجدير بالذكر أن وزارة الحرس الوطني قد أتاحت الإستعلام عن النتائج إلكترونياً في إطار اهتمامها بالإعتماد على الرقمنة في الآونة الأخيرة طبقاً لرؤية السعودية 2030م والتخلص من المعاملات الورقية والروتينية للتسهيل على الطلاب وتوفير وقتهم وجهدهم، ويُمكنكم الإطلاع على الفيديو بالأسفل لمعرفة الخطوات المطلوبة للإستعلام كفيديو إسترشادي.

شروط التقديم

لابد من توفر العديد من الشروط في الطلاب المتقدمين لكلية الملك خالد العسكرية وأبرز هذه الشروط أن يكون الطالب سعودي الجنسية والمنشأ ومعروف عنه حسن السيرة والسلوك وألا يكون متزوج من امرأة أجنبية ولا يزيد عمره وقت التقديم عن 27 عام، وبالإضافة إلى هذا يجب أن جتاز اختبار القدرات العامة واختبار اللغة الإنجليزية والقيام بمعادلة الشهادة الحاصل عليها إذا كان قد تم الحصول عليها من خارج المملكة، وأخيراً اجتياز الفحص الطبي، ونرفق لكم بالأسفل صورة من تغريدة لوزارة الحرس الوطني على صفحتها الرسمية على موقع تويتر حيث أعلنت عن ظهور نتائج الترشيح الأولية وأتاحت الرابط الإلكتروني للإستعلام.

تحديث: مازلنا نتابع معكم آخر الأخبار الخاصة بالمقبولين والرمشحين لكلية الملك خالد العسكرية، وقد ظهرت النتيجة ومازالت عمليات البحث مستمرة حتى الآن من الطلاب السعوديين، ونتمنى لكل أبنائنا الطلاب دوان النجاح والتفوق، ونحن في مساعدتكم دائماً ونرحب بأسئلتكم في أي وقت.

وإلى هنا نكون قد كتبنا ووضحنا لكم كافة التفاصيل المتلعقة بهذا الموضوع الهام والذي يبحث عنه الآلاف من الطلاب السعوديين، ونتمنى أن يكون المقال قد حاز على إعجابكم، وبإمكانكم التواصل معنا عبر خانة التعليقات فقط كل ما يتطلبه الأمر هو ترك سؤالك واستفسارك بالأسفل وسنقوم بالرد عليه فوراً