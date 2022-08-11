نتائج كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين 1444 أسماء المقبولين في دورة الضباط وزارة الحرس الوطني عبر kkmar.gov.sa

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عمر شويل - جدة أعلنت كلية الملك خالد العسكرية نتائج كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين 1444 نتائج دورة الضباط للجامعيين للعام الدراسي 1444، فقد أعلنت لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني أسماء المقبولين في دورة الضباط للجامعيين 1444، وقد تم الاختيار بعد فرز وفحص طلبات التسجيل واستبعاد من لا تنطبق عليهم الشروط، وقد تمت المفاضلة والاختيار بين المتقدمين بناءً على الشروط والضوابط الموضوعة من قبل وزارة الحرس الوطني، ويجب على من وقع عليهم الاختيار الحضور في المواعيد المحددة لاستكمال الإجراءات مع الالتزام التام بالزي الرياضي واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، وسوف نلقي الضوء في هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز عن رابط نتائج قبول دورة الضباط للجامعيين وكيفية الاستعلام عن النتائج. وذلك من خلال رابط وزارة الحرس الوطني ورابط www.kkmar.gov.sa.

نتائج كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين 1444

أعلنت وزارة الحرس الوطني ممثلة في لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني عن نتائج القبول لدورة الضباط الجامعيين للعام 1444. وقد تم تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص فيمن وقع عليهم الاختيار، وقد تم الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين بعد مراجعة طلبات التقديم وفرزها وأخذ وترشيح من ثبت توافر جميع الشروط المطلوبة فيه، وعلى جميع المقبولين الحضور بالزي المطلوب وإحضار كافة المستندات المطلوبة، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة ضد فيروس كورونا.

رابط الاستعلام عن النتائج

ازداد البحث بشكل كبير بعد إعلان النتيجة عن طريقة وخطوات وكيفية الاستعلام عن النتيجة. ويتم استخراج أسماء المقبولين من خلال الدخول على موقع وزارة الحرس الوطني الإلكتروني www.kkmar.gov.sa. والضغط على نتائج الترشيح الأولي. ثم إدخال رقم الطلب ورقم الهوية الوطنية والنقر على بحث.

نتائج دورة الضباط الجامعيين kkmar.gov.sa

نتائج دورة الضباط الجامعيين الترشيح الأولي تم الإعلان عنه اليوم عبر موقع وزارة الحرس الوطني. وقد أعلنت وزارة الحرس الوطني عبر موقعها الرسمي على تويتر عن أسماء المقبولين مبدئياً في دورة الضباط بكلية الملك خالد العسكرية. كما وجب التنبيه أن هذا القبول هو ترشيح أولي وليس نهائي ويستلزم القيام ببعض الإجراءات واجتياز المقابلة الشخصية ومطابقة المستندات حتى يتم القبول بشكل نهائي.