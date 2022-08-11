نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات تويوتا مستعملة للبيع بأسعار رخيصة وإمكانيات عالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان منذ قليل عن توافر عدد كبير من سيارات تويوتا وهيونداي مستعملة داخل أسواق السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية والتي تتيح لك شراء سيارتك بكل سهولة والإختيار بين العديد من السيارات المتاحة بأسعار مخفضة للغاية. سيارة تويوتا كامري موديل 2005 مستعملة للبيع للبيع سيارة تويوتا كامري موديل 2005 مستعملة في مدينة القريات.

سعر بيع السيارة تويوتا كامري مستعملة 5000 ريال سعودي.

السيارة تويوتا كامري تم قيادتها 190000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كامري أوتوماتيك.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين.

اللون الخارجي في السيارة تويوتا كامري أبيض.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كامري مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0582907161 أو عن طريق الواتس آب على الرقم 0966582907161. للبيع سيارة هيونداي إلنترا موديل 2006 مستعملة سيارة هيونداي إلنترا موديل 2006 مستعملة للبيع في مدينة الرياض.

سعر بيع السيارة هيونداي إلنترا مستعملة 10000 ريال سعودي.

يمكن الحصول على السيارة هيونداي إلنترا بدفع مقدم يبلغ 2500 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي.

السيارة هيونداي إلنترا تم قيادتها 293000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة هيونداي إلنترا أوتوماتيك.

اللون الخارجي في السيارة هيونداي إلنترا فضي.

الوقود المستخدم في السيارة هيونداي إلنترا البنزين.

السيارة هيونداي إلنترا تحتوي على فتحة سقف والنظام الذكي لركن السيارة ومكيف ومرايات كهربائية وريموت كنترول وفرش جلد.

السيارة بها نوافذ أمامية وخلفية كهربائية ومدخل يو إس بي وراديو كاسيت ومشغل إسطوانات.

السيارة بها نظام الفرامل المانع للإنغلاق ونظام توزيع قوة الفرامل ونظام إيموبليزر ضد السرقة وحساسات خلفية وكاميرا خلفية ومثبت سرعة.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي إلنترا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0594238946 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966591384587. سيارة تويوتا كامري موديل 2005 مستعملة للبيع للبيع سيارة تويوتا كامري موديل 2005 مستعملة في مدينة عفيف.

سعر بيع السيارة تويوتا كامري مستعملة 7000 ريال سعودي.

ويمكن الحصول على السيارة تويوتا كامري عن طريق دفع مقدم 2000 ريال سعودي وقسط شهري 300 ريال سعودي.

كما السيارة تويوتا كامري تم قيادتها 280000 كيلو متر.

السيارة تويوتا كامري متوفرة بلون برونزي خارجي.

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