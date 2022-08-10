نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل فى وظائف جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل لكل التخصصات والمؤهلات 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل فى وظائف جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل لكل التخصصات والمؤهلات 1444 وخطوات التقديم فى الوظائف التي تم الاعن عنها من قبل إدارة جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل والتقديم لأصحاب المؤهلات العلمية من التخصصات المطلوبة فى وظائف جامعة الامام عبدالرحمن الفيصل وأعلنت الجماعة عن شروط القبول والتقديم فى الوظائف المتاحة فى جامعة الامام عبدالرحمن بت فيصل 1444. شروط التسجيل فى وظائف جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل 1444 التقديم للموطنين السعوديين فقط.

كذلك يجب حصول المتقدم على الدرجة العلمية للتخصص المراد التقديم عليه نت الجامعات السعودية او الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم ويتم ارفاق ما يثبت معادلة الشهادة وارفاقها فى نظام التوظيف.

ايضا يجب امتداد التخصص بالنسبة للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه فى نفس التخصص المراد التقديم عليه ويجب ارفاق ذلك فى نظام التوظيف.

ثم يشترط ان يكون المتقدم حاصل على تقدير جيد جدا فى درجة البكالوريوس وارفاق ذلك فى نظام التوظيف.

كذلك يشترط ان تكون كافة المؤهلات المتقدمة بنظام الانتظام وارفاق ذلك فى نظام التوظيف.

ايضا يشترط انطباق شروط لائحة تعيين السعوديين فى نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه ونظام المجلس العلمي بالجامعة وذلك على وظائف أستاذ واستاذ مشارك وكذلك أستاذ مساعد ثم مدرس.

ايضا سيخضع المتقدم لاختبار علمي يجريه القسم المختص للترشح للمقابلة الشخصية.

كذلك يجب على المتقدم اجتياز المقابلة الشخصية التي تقوم بعقدها الكلية المختصة. كيفية التقديم فى جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل 1444 أولا يجب الاطلاع على قائمة الوظائف المتاحة والمعلن عنها والتي تتوافق مع تخصصه ومؤهلة العلمي.

كذلك التقديم على الوظائف لا يعتبر ترشح نهائي.

يجب الدخول على بوابة التوظيف الالكتروني على رابط موقع جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل وتحديد الوظيفة المناسبة وتعبئة نموذج الوظيفة.

ثم بعد استكمال الطلب يجب الدخول على صفحة المتقدم الشخصية وارفاق كافة المستندات المطلوبة.

ايضا بعد التقديم يجب متابعة الطلب من خلال موقع الجامعة فقط.

كذلك سيتم ابلاغ المتقدمين بنتيجة حالة الطلب وموعد الاختبارات العلمية والمقابلات الشخصية للمرشحين من خلال الكلية المختصة.

فى حالة تقديم أي بيانات ومعلومات خاطئة يتم الغاء طلب التقديم فى جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل 1444.

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