نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Aramco تٌعلن سعر البنزين لشهر اغسطس 2022 فى السعودية لمعرفة سعر بنزين 91 و 95 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ارامكو تكشف عن اسعار البنزين الجديدة لشهر اغسطس لكل المستفيدين والمستحقين فى المملكة العربية السعودية عبر موقعها الرسمى من اكثرما يتم البحث عنه فى الوقت الحالى الا وهو اسعار البنزين لشهر اغسطس الجديد المقدم من شركة ارامكو الوطنية حيث تقوم شركة ارامكو بمراجعة اسعار البنزين والبترول شهريا وتحدث الاسعار فى اليوم العاشر من كل شهر عبر موقعها الرسمى ويعد البنزين والبترول من اهم الامور بالنسبة الى المواطن فى المملكة العربية السعودية ونرصد لكم الان اسعار البنزين والبترول الجديدة فى شهر اغسطس الجارى عبر الموقع الرسمى لشركة ارامكو لكل المستفيدين فى المملكة العربية السعودية لمعرفة اسعار بنزين 91 و 95 فى كل محطات الوقود

اسعار البنزين والبترول لشهر اغسطس فى السعودية

عبر موقعكم ثقفنى نيوز نرصد لكم كل الاخبار بشأن اسعار البنزين والبترول فى المملكة العربية السعودية عبر الموقع الرسمى لشركة ارامكو بعد ما تم الاعلان عليه عبر الموقع ذاته لكل المستفيدين فى المملكة العربية السعودية حيث من المقرر تطبيق تلك الاسعار فى اليوم التالى فور الاعلان عنها وتلك الاسعار هى اسعار نهائية ولم يتم تغييرها طوال شهر اغسطس الجارى وهذه الاسعار هى

تم تحديد سعر البنزين 91: بسعر 2.18 ريال سعودى

بينما تم تحديد سعر ينزين 95 : بسعر 2.33 ريال سعودى

وتم تحديد سعر الديزل : بسعر 0.63 ريال سعودي

ايضا تم تحديد سعر غاز البترول المسال : بسعر 0.75 ريال سعودى

واخيرا تم تحديد سعر الكيروسين 0.70 ريال سعودى

اعلان اسعار البنزين والبترول فى المملكة العربية السعودية

يتم تطبيق اسعار البنزين طبقا لاليات تضعها شركة ارامكو الوطنية والتى تعتبر مسئولة مسئولية تامة حول اسعار البنزين والبترول فى المملكة العربية السعودية بل وتقوم بيبعه خارج المملكة العربية السعودية لدول الشرق الاوسط واوربا حيث يقوموا بمراجعة الاسعار بشكل دورى شهريا ومقارنتها مع اسعار البنزين والبترول على مستوى جميع انحاء العالم ويتم تحديد الاسعار حول ذلك الامر بعد ذلك يتم وضع الاسعار الجديدة وعرضها على وزارة البترول والطاقة فى المملكة العربية السعودية لاخذ موافقتها حول تلك الاسعار قبل ان يتم الاعلان عنها عبر موقعها الرسمى .