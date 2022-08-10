نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن صلاحية الاقامة شروط ورسوم النظام الجديد عبر أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت تخطط للعيش في المملكة العربية السعودية، فمن المهم أن تعرف كيفية التحقق من صحة حالة إقامتك وكل شىء عن شروط والرسوم المدفوعة، كما سنقدم نظرة عامة على حالة الإقامة في المملكة العربية السعودية وكيفية التحقق مما إذا كانت حالتك صالحة ام لا سنناقش أيضًا عملية التقديم وتجديد تصريح الإقامة الخاص بك، والنظام الجديد الذي وضعته المملكة للاقامة.

الاستعلام عن صلاحية الاقامة

كيفية يتم التحقق من صلاحية الاقامة، حيث من المهم معرفة صلاحية وضع إقامتك في المملكة العربية السعودية في جميع الأوقات هناك عدة طرق للتحقق من صحة حالة إقامتك:

الطريقة الأولى هي التحقق إلكترونيًا من خلال موقع وزارة الداخلية أو زيارة موقع أبشر ستحتاج إلى إدخال رقم إقامتك والنقر على “التحقق من الحالة”. سيعطيك هذا الصلاحية الحالية لوضع إقامتك.

الطريقة الثانية هي الاتصال بصاحب العمل أو الكفيل. يجب أن يكون لديهم سجلات لوضع إقامتك ويمكنهم إخبارك عندما تنتهي صلاحيتها.

الطريقة الثالثة هي الذهاب إلى مكتب حكومي يتعامل مع تصاريح الإقامة، مثل مكتب الجوازات أو الجوازات (الجوازات) سيكونون قادرين على البحث عن سجلاتك وإخبارك بالصلاحية الحالية لوضع إقامتك.

شروط تجديد الإقامة الجديدة في السعودية 2022

الشروط المطلوبة لتجديد تصريح الإقامة في النظام الجديد هي كما يلي:

يجب أن يكون الاشخاص المقيمين في السعودية لهم مكان إقامة من أجل طلب تجديد تصريح الإقامة.

يجب عليهم القيام بدفع المخالفات المرورية.

في خلال الوقت الذي يتم تجديد، يجب أن يكون لدىهذا الشخص باسبور يكون ساري بتاريخ غير منتهي.

يجب أن يكون لدى السكان تأمين صحي ساري المفعول عند تجديد تصريح إقامتهم.

يتعين عليه دفع جميع تكاليف تجديد تصريح الإقامة.

رسوم تجديد الإقامة 2022

سوف يتعين على المقيم تجديد صلاحية الإقامة بعد استيفاء شروط التجديد، مع دفع رسوم التجديد المحددة على النحو التالي: حيث يمكن للمقيم دفع رسوم التجديد خلال ساعات العمل المصرفي فقط. يحتاج الشخص الذي يرغب في تجديد تصريح إقامته إلى حساب مصرفي لتقديم طلب للحصول على رقم حساب. هذا الرقم مطلوب

سيتم فرض رسوم تجديد على العمال المنزليين بقيمة 600 ريال سعودي.

بالنسبة لموظفي المركز والشركات والموظفين متوسط ​​رسوم التجديد 650 ريالا.

للمقيمين المرافقين للمقيم ، رسوم التجديد 2000 ريال.

تمديد الاقامة 300 ريال

كيفية التأكد من صلاحية الإقامة ابشر الجوازات

من بين الخدمات التي تقدمها منصة أبشر، تتيح لك معرفة صلاحية تصريح الإقامة فقط من خلال الخطوات التالية: