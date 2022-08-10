نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب في المقال التالي
عمر شويل - جدة استعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب؛ أتاحت منصة التأشيرات الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية السُّعُودية للمقيمين على أراضيها العديد من الخَدمات من بينها القدرة على تقديم طلب زيارة عائلية لجلب زويهم وقضاء مدة زمنية معهم ولكن بشرط أن يكون الأقارب من الدرجة الأولي، ومن خلال التالي نوضح لكم طريقة الاستعلام عن الزيارة العائلية وطريقة التقديم عليها وذلك عبر موقع ثقفني.
الاستعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب
للاستعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب يمكن اتباع الخطوات التالية:
- الولوج إلى الموقع الإلكتروني لمنصة التأشيرات الإلكترونية.
- النقر على استعلام من قائمة الخَدمات على التأشيرات.
- اختيار طلب مقدم إلى وزارة الخارجية.
- إدخال بيانات الطلب المقدم، وهي رَقَم الطلب ورقم السجل.
- ثم إدخال الرمز المرئي للتحقق.
- النقر على استعلام.
- سوف تظهر نتيجة الطلب أمام المستعلم، سواء بالرفض أو القبول.
الاستعلام عن طلب زِيارة عَائلية برَقم الجواز
ويمكن أيضاً الاستعلام عن طَلب زيارة عَائلية من خلال رَقَم الجواز وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية:
- الدخول إلى الرابط الرسمي لمنصة إنجاز.
- الذَّهاب إلى نهاية الصفحة والنقر على “استعلام”.
- الضغط على “البحث عن طلب مقدم مسبقاً”.
- إدخال رَقَم الجواز.
- ثم النقر على الاستعلام عن الزيارة برقم الجواز، سوف تظهر نتيجة الطلب.
طريقة تقديم طلب زيارة عائلية
أتاحت وزارة الخارجية السعودية إمكانية تقديم طلب زيارة عائلية بشكل إلكتروني وذلك عن طريق الخطوات التالية:
- الضغط على رابط تقديم زيارة عائلية بشكل إلكتروني على منصة التأشيرات.
- النقر على خَدمات المواطنين والمقيمين.
- ثم تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام حساب نفاذ.
- إدخال رَقَم الأحوال، ثم النقر على تسجيل الدخول.
- النقر بالموافقة على الشروط والأحكام.
- إدخال البيانات الخاصة بالمقيم، وهي رقم الإقامة وموعد انتهاء مدة الإقامة.
- ثم إدخال بيانات الطلب، وهي اسم وجنسية صاحب الطلب.
- إدخال العنوان ورقم الجوال وعنوان البريد الإلكتروني. ثم إدخال تاريخ الميلاد ورقم تأشيرة الدخول الخاصة بالمقيم.
- بالإضافة إلى بيانات جهة العمل. التأكد من صحة البيانات ومراجعتها.
ثم كتابة الغرض من الزيارة.
- بعد ذلك إدخال البيانات الخاصة بالزائر وهي الاسم والديانة وتاريخ الميلاد ومحل إقامته.
- ثم إدخال رقم الجواز وموعد انتهاء صلاحية جواز السفر الخاص بالزائر وتحديد مكان إصدار الجواز. إدخال مهنة الزائر وتاريخ الميلاد.
- إدخال عدد مرات زيارة المملكة السُّعُودية.
- تحديد صلة قرابة المتقدم بالطلب والزائر.
- ثم إدخال تاريخ الزيارة باليوم ومدة الإقامة.
- إضافة كافة أفراد العائلة، وذلك في حال إذا كان الطلب المقدم زيارة عائلية. حفظ البيانات المدخلة.
- وأخيراً استعراض بيانات التأشيرة، ثم طباعة الطلب من أجل توثيقه في غرفة التجارة
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