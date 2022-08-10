نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن زيارة عائلية برقم الطلب 1444 “الخطوات” عبر المنصة الإلكترونية “إنجاز” في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السُّعُودية عن الخطوات التي تُمكن الوافدين من الاستعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب الخاص بتأشيرة الزيارة، جاء تلك الخدمة تسهيلا للوافدين الأجانب الراغبين في استقدام أقاربهم من الدرجة الأولى للأراضي السُّعُودية، وإليكم تفاصيل الخبر في السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن زيارة عائلية برقم الطلب 1444 إلكترونيًا

يمكن لكافة المقيمين بالمملكة من إجراء طلب الاستعلام عن زيارة عائلية برقم الطلب بشكل إلكتروني بواسطة الخطوات البسيطة التالية:

في الخطوة الأولي يقوم المقيم بالدخول على المنصة التابعة للتأشيرات الإلكترونية.

ثم سيظهر أمامك العديد من القوائم الخاصة بالتأشيرات الإلكترونية، الضغط على أيقونة (خِدْمَات التأشيرة).

بعد ذلك قم بالنقر على استعلام عن زيارة عائلية من الخيارات الظاهرة أمامك على الشاشة.

ثم قم بكتابة رقم الطلب الخاص بالزيارة العائلية التي قد حصلت عليه في أثناء تقديم طلب الزيارة.

في النهاية سيظهر أمامك النتيجة الخاصة بالطلب سواء ما كانت بالقبول أو الرفض.

طريقة التقديم على زيارة عائلية عبر منصة إنجاز

يرغب العديد من العاملين الأجانب بالسعودية في استقدام ذويهم، وقد سمحت المملكة بهذا الأمر من خلال تقديم طلب زيارة عائلية بمنصة إنجاز، ويمكن التقديم كالآتي:

أولاً الدخول على منصة إنجاز الخاص بالزيارات العائلية للوافدين منصة التأشيرات.

بعدها قم بالضغط على أمر (تقديم زيارة عائلية).

سيظهر لك كافة البيانات الشخصية المطلوبة للتقديم على الطلب.

يجب كتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح، حتى يتم قَبُول الطلب الخاص بك.

في حال وجود أي أخطاء أو عدم اكتمال الأوراق المتعلقة بالتقديم لن يتم قَبُول الطلب.

في حال الانتهاء من كتابة طلب الزيارة قم بالضغط على إرسال الطلب.

في غضون ثلاث أيام يمكن الاستعلام عن حال الطلب الذي تقدم تقديمه للجهات المختصة.

الشروط الخاصة بتأشيرة الزيارة العائلية بالسعودية 1444 هجريًا

أفادت وزارة الخارجية بالمملكة عن الشروط الواجب توافرها من أجل قَبُول طلب تأشيرة زيارة عائلية، وجاءت الشروط على النحو التالي: