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عمر شويل - جدة طريقة حساب ساعات العمل الإضافية بالسعودية، من الأسئلة الشائعة حول كيفيه حساب ساعات العمل الإضافية التي يطرحها العديد من الوافدين على المملكة العربية السعودية، وهو ما يتعلق به أيضا المواطن السعودي الأمر الذي يفكر فيه ما إذا كن ذلك العمل يستحق ساعات إضافية أم لا، إن ساعات العمل ما هي إلا ساعات زيادة يقوم يها العامل بعد أوقات العمل الرسمية، هذا وقد يختلف هذا الوقت من بلد إلى اخر وعلى حسب الشركات والمؤسسات.

وكما جاء قانون العمل السعودي والذي يعمل على حماية حقوق العامل السعودي نتيجة ساعات العمل الإضافية التي يقوم بها في عمله، ويعمل هذا القانون على إلزام صاحب المؤسسة على سداد اجر الساعات الإضافية التي يقوم بها العامل سوا كان في المصنع أو الشركة، ويكون هذا الأخر إضافي أي غير الراتب الأساسي المتفق عليه من قبل الشركة والعامل.

والجدير بالذكر أن نظام العمل السعودي تم إصداره بمرسوم ملكي عام 1426هـ، وقام هذا القانون بتحديد واجبات وحقوق كلا من العامل وصاحب العمل سوا كانوا سعوديين أو من الوافدين على المملكة، ومن ابرز البنود الذي اقرها ذلك القانون وهو بند الساعات الإضافية الخاص بالمادة 107.

تعريف ساعات العمل الإضافية

ساعات العمل الإضافية ما هي إلا ساعات زائده عن ساعات العمل الرسمية والمحددة من قبل الدولة، والتي تحدد من قبل المؤسسة والعامل في العقد الذي يتم بينهم، ويجب ألا يتجاوز عدد ساعات العمل عن 10 ساعات في اليوم هذا ومن اجل الحفاظ على صحه العامل وزيادة الإنتاج، وهناك بعض الشركات تقوم بتحفيز العمال عن طريق الساعات الإضافية من خلال إضافة مكافآت ماليه مما يؤدى ذلك إلى تشجيعهم على العمل وزيادة عجلة الإنتاج.

كيفية حساب ساعات العمل الإضافية بالسعودية

لكى يتم معرفة الأجر المناسب لعدد ساعات العمل الإضافية وذلك من خلال قانون العمل يمكن للعامل أن يستخدم المعادلة التالية: عدد ساعات العمل الإضافي(إجمالي الأجر بالساعة+الراتب الأساسي للساعة *50%) إذا كانت الساعة في الأساس لراتبك=20 ريال وإذ كان 30 دقيقه يكون عدد الساعات=2.5 ريال، هذا ويتم حساب تلك الساعات الإضافية على هذا الأساس، وتعمل المملكة العربية السعودية على تطوير العديد من قوانينها وقد بدأت في الآونة الأخيرة على سن القوانين في عدة قطاعات من قطاعات ومؤسسات الدولة وهذا أيضا من ضمن تخصصات 2030 التي تنظر إليه المملكة للتطلع إلى رؤية افضل، بما في ذلك الراتب الذي يتم دفعه للمتقاعدين وكذلك كيفية إنهاء عقد الموظفين العاملين في الخارج.

ساعات الراحة

قد جأت المادة 81 من نفس القانون والذي ينص على بعض الحقوق المتعلقة بالعمل للعمال، وهو الذي يشمل أن يتخلل ساعات العمل فتره من الراحة ولا تقل إجمالها عن ساعه راحه هذا ما تسعى إليه وزارة الموارد البشرية، مع مراعاة

أن تقوم الشركة بتحديد ذلك الوقت.

وتنص أيضا المادة 104 على أن يحصل العامل على يوم عطله في الأسبوع ويفترض أن يكون يوم الجمعة أو أن صاحب العمل يمكنه أن يختار يوما اخر مقابل اجر.

تنص المادة 101 على انه لا يجوز للعامل العمل لمد خمسة ساعات متواصله دون الحصول على راحه.

في حاله زيادة ساعات العمل تنص المادة التاسعة والتسعين على ما يلي:

