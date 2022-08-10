نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاااجل.. ارامكو تنشر اسعار البنزين لشهر اغسطس اليوم الاربعاء 10/8/2022 فى جميع محطات الوقود في المقال التالي

عمر شويل - جدة بشكل رسمى تم اعلان اسعار البنزين والبترول فى المملكة العربية السعودية من قبل شركة ارامكو الوطنية عبر موقعها الرسمى لكل المستفيدين والمستهلكين حيث يقوم حاليا كل المواطنون او عدد كبير منهم فى البحث بشكل كامل عن اسعار البنزين والبترول المعلنة من شركة ارمكو الوطنية ويريد كل المواطنون فى معرفة تلك الاسعار الجديدة وهذا ما سوف نشرحه لكم الان عبر موقعكم ثقفنى نيوز وتعد شركة ارامكو هى الشركة الوطنية واشهر شركات البنزين والبترول فى العالم حيث انها تقوم بتصدير البترول والبنزين فى داخل المملكة العربية السعودية وخارج المملكة العربية السعودية وننشر لكم الان اسعار البنزين والبترول الجديدة المقدمة من شركة ارامكو الوطنية اليوم الاربعاء العاشر من اغسطس الجارى عبر موقعها الرسمى لكل المستفيدين والمستحقين فتابعوا معنا

اسعار البنزين والبترول فى المملكة العربية السعودية

نرصد لكم الان اسعار البنزين والبترول فى المملكة العربية السعودية المقدمة من شركة ارامكو الوطنية عبر موقعها الرسمى ومن المنطلق والمعروف ان شركة ارامكو تقوم بعرض اسعار البنزين والبترول الجديدة بعد ارسالها الى وزارة البترول والطاقة من اجل اخذ الموافقة الرسميى قبل ان يتم الاعلان عنها بشكل رسمى على الموقع الرسمى الخاص بالشركة الوطنية وتقوم شركة ارامكو بعرض اسعار البنزين والبترول فى اليوم العاشر من كل شهر عبر الموقع الرسمى الخاص بالشركة ويتم تطبيقها فور الاعلان عنها في اليوم التالى ونعرض لكم الان تلك الاسعار

تم تحديد سعر البنزين 91: بسعر 2.18 ريال سعودى

بينما تم تحديد سعر ينزين 95 : بسعر 2.33 ريال سعودى

وتم تحديد سعر الديزل : بسعر 0.63 ريال سعودي

ايضا تم تحديد سعر غاز البترول المسال : بسعر 0.75 ريال سعودى

واخيرا تم تحديد سعر الكيروسين 0.70 ريال سعودى

اليات اعلان اسعار البنزين والبترول فى المملكة العربية السعودية لشهر اغسطس

تقوم شركة ارامكو الوطنية بعقد اجتماعات مستمرة داخل مقر الشركة الرسمى فى المملكة العربية السعودية من اجل استعراض اسعار البنزين والبترول الجديدة طبقا لاسعار البنزين والبترول فى جميع انحاء العالم طبقا للظروف والامور التى يمر بها العالم فى الوقت الحالى ثم يتم العرض لكل المستفيدين .