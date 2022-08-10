نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم برنامج حساب المواطن | رقم الاستفسارات والشكاوى في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم برنامج حساب المواطن، فقد وفر برنامج حساب المواطن، الكثير من الخدمات التي تسهل التواصل السريع بينه وبين جميع المستفيدين، مثل الرقم الهاتفي لحساب المواطن الموحد بالإضافة إلى خدمة صوتك مسموع، كما يوفر البرنامج لكافة المستفيدين التواصل عن طريق الوتساب، حيث يبحث الكثير من المستفيدين على أسرع الطرق للتواصل مع برنامج حساب المواطن من أجل تقديم الاستفسارات والشكاوى أو تقديم الاعتراضات الخاصة بهم وخاصة بعد ظهور نتائج الأهلية الخاصة بالدفعة الجديدة في كل شهر، ويتم الاتصال بالبرنامج ويتم الرد من فريق خدمة العملاء الذي عمل علي حل جميع المشكلات في أسرع وقت، وسوف نوضح لكم رقم برنامج حساب المواطن.

رقم برنامج حساب المواطن

القيادة في المملكة العربية السعودية تسعي دائماً إلى تقديم الكثير من أوجه الدعم المالي المباشر للأسر الفقيرة والأسر المحدودة الدخل ولعدد من الحرفيين والكثير من الفئات التي تحرص القيادة الحكومية على تقديم الدعم المالي لهم عبر برنامج الدعم المالي وهو حساب المواطن الذي يساعدهم على تحسين الأعباء المعيشية الخاصة بهم، وقد حرص البرنامج علي توفير خدمة خاصة من أجل التواصل بين جميع المستفيدين، علي أن يتم التواصل عبر رقم حساب المواطن الموحد التالي (19912) الذي يتيح لكل مستفيد الاستعلام والاستفسار أو التوجه إلى تقديم استفسار أو شكوى لكل ما يخص الدعم النقدي.

خدمة صوتك مسموع

خدمة صوتك مسموع متوفرة عبر برنامج حساب المواطن الذي بدورها تساعد جميع المستفيدين علي التواصل مع فريق خدمة العملاء وتقديم أي استفسارات أو شكاوى لجميع خدمات برنامج حساب المواطن، كما يتوفر أن يتم التواصل عن طريق المنصة الإلكترونية الرسمية للبرنامج ومن وسائل التواصل السريعة لجميع الأفراد هو التواصل أيضاً عبر رقم الواتساب الآتي 19912 الذي يخص البرنامج.

الاستعلام عن دفعات حساب المواطن

يستطيع جميع المستفيدين في المملكة الاستعلام عن دفعة حساب المواطن الجديدة عن طريق الدخول علي الموقع الإلكتروني التالي (حساب المواطن) علي أن يتم الدخول لقسم الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار خدمة الاستعلام دفعات حساب المواطن، ويتم إدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بكل مستفيد، ثم الضغط علي استعلام.