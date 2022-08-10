ما هي شروط الحصول على تمويل آهل من بنك التنمية الاجتماعية بدون كفيل حتى 60 ريال

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عمر شويل - جدة تمويل آهل هو منتج تمويلي يقدمه بنك التنمية الاجتماعية لعملائه الملتزمين بسداد قروضهم السابقة التي حصلوا عليها من المصرف، لكنهم مازالوا بحاجة لتمويل تكميلي، ويمكن أن تصل قيمة مبلغ تمويل آهل من بنك التنمية الاجتماعية إلى 60 ألف ريال سعودي.

شرح تفاصيل منتج آهل التمويلي المقدم من بنك التنمية الاجتماعية

برنامج آهل هو تمويل اجتماعي يقدمه بنك التنمية الاجتماعية، لخدمة شرائح اجتماعية حددة، وذلك لتحقيق أهداف البنك الاجتماعية والتي تتقاطع مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ورؤية المملكة 2030.

تمويل آهل هو تمويل يمكن لعملاء بنك التنمية الاجتماعية السابقين، بحد أدنى 18 ألف ريال ويمكن أن تصل قيمته إلى 60 ألف ريال،

ويشترط ألا يزيد الراتب الشهري لمن يريد الحصول على قرض آهل من بنك التنمية الاجتماعية عن 14.500 ألف ريال شهريًا.

وقد تصل مدة سداد هذا التمويل إلى 5 سنوات.

وفي حالة وفاة المستفيد أو تعرض لحالة سببت له عجز كلي، قد يتم إعفائه من دفع باقي الأقسا، وفقًا لحالة التأمين الخاصة به.

ومنتجات آهل التمويلية تمنح لمن حصل في السابق على أحد أنواع التمويل التالية من بنك التنمية الاجتماعية:

تمويل الأسرة

الترميم

تمويل كنف

تمويل الأسرة

هذا التمويل يمنحه البنك لأي مواطن سعودي أو مواطنة سعودية، بشرط أن لا يزيد دخله عن أن لا يزيد الدخل الشهري عن 14,500 ريال شهريًا، أو يكون نصيبه من دخل الأسرة أقل من 3000 ريال سعودي، وقد يصل سقف هذا التمويل إلى 100 ألف ريال سعودي.

تمويل الترميم

يمنح لمن يملكون عقار ويرغبون في ترميمه، بشرط أن يكون عمر العقار 5 سنوات على الأقل، وأن يكون مضى على امتلاك المتقدم لهذا العقار سنة واحدة على الأقل.

أما إذا كان العقار المراد ترميمه قد انتقلت ملكيته من أحد أفراد الأسرة، فيجب أن يكون قد مر 3 سنوات على الأقل على نقل الملكية.

كما يمكن للعمل تقديم طلب تمويل ترميم وليس تمويل ٱهل عن نفس العقار أكثر من مرة، لكن بشرط أن تكون مساحة العقار أقل من ألف متر مربع ، وأن يكون قد مر 8 سنوات على الأقل على تاريخ صرف تمويل ترميم السابق.

تمويل كنف

هذا التمويل مخصص لأي سيدة سعودية مطلقة أو أرملة ولا تعول ولا يزيد دخلها الشهري عن 8 آلاف ريال، ويبلغ الحد الأقصى لهذا التمويل ثلاثون ألف ريال.

هل يحتاج تمويل آهل إلى كفيل

لا يتطلب كفيل الحصول على أحد منتجات تمويل آهل كفيل في حالة إذا كان المتقدم للحصول عليه موظف حكومي.

أما إذا كان المتقدم سيدة ربة منزل أو متقاعد أو موظف بالقطاع الخاص فيجب أن يقدم كفالة.

شروط الحصول على تمويل آهل من بنك التنمية الاجتماعية

أن يكون المستفيد مسجل بوزارة التنمية الاجتماعية.

يجب أن يكون قد مر سنة على دفع أخر دفعة من التمويل السابقة

يجب ألا يزيد الدخل الشهري عن 14 ألف و خمسمائة ريال سعودي.

أن يكون المتقدم سعودي.

يجب ألا يزيد عمر المتقدم وقت سداد أخر دفعة عن 70 عام.

يمكن أن تستفيد المرأة من هذا البرنامج إذا كانت أرملة أو مطلقة أو مهجورة.

الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل آهل من بنك التنمية الاجتماعية

العنوان الوطني.

رقم الايبان البنكي

رقم الجوال المسجل في نظام أبشر

طريقة التقديم على تمويل آهل من بنك التنمية الاجتماعية

يتم التقديم للحصول على قرض آهل من خلال رابط بنك التنمية الاجتماعية، وللتقديم الإلكتروني اتبع الخطوات التالية:

ادخل على شريط الوصول السريع أعلى الصفحة وادخل على ايقونة التسجيل (على شكل رجل) .



سجل الدخول باستخدام النفاذ الوطني الموحد الخاص بك.

من القائمة الرئيسية التس ستظهر أمامك قم باختيار ” إضافة طلب جديد، ثم ” طلب الحصول على تمويل جديد ” .

من قائمة البرامج اضغط على أيقونة ” تقديم في خيار منتجات الأفراد” .

بعد ذلك اضغط على تمويل الأسرة أو تمويل ترميم .

قم بتعبئة الحقول المطلوبة منك، ثم أرسل الطلب.

بعد الإرسال سوف يظهر لك رقم الطلب، احتفظ به لمتابعة حالة الطلب والاجراءات المطلوبة بعد ذلك.

بعد تقديم الأوراق، يتم دراستها وتظهر نتيجة الطلب في فترة تتراوح من 7 إلى 24يوم من تاريخ تقديم الأوراق.